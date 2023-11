Microsoft verlengt security-ondersteuning Windows Server 2012

De ondersteuning zal nog doorgaan tot oktober 2026. Dat moet administrators de tijd geven om over te stappen naar Azure.

Microsoft gaat Extended Security Updates (ESU) aanbieden voor Windows Server 2012. Belangrijke security-updates zullen onder het abonnementsplan nog worden geleverd tot oktober 2026.

Windows Server 2012 is ondertussen bijzonder kranig en algemene ondersteuning van de software eindigde al in oktober 2018. De voorbije maand verliep ook de meer technische ondersteuning. De software krijgt in principe geen patches meer. Omdat dit voor veel organisaties een lastige upgradeklus is, biedt Microsoft nog wel tegen betaling een verlengde ondersteuning aan in de vorm van ESU om belangrijke security-updates te krijgen. Dat kan nog tot oktober 2026.

Microsoft zegt zo administratoren de tijd te willen geven om de migreren naar Azure. Organisaties die hun Windows Server liefst on-premises draaien, krijgen de raad om te upgraden naar Windows Server 2022.