Onder druk van Brussel: Microsoft haalt Teams uit kantoorsuite

Microsoft zal zijn Teams-applicatie voor videoconferentie in Europa uit zijn kantoorsuite Microsoft 365 (voorheen Office) halen. Daarmee doet het Amerikaanse bedrijf een toegift aan de Europese Unie, die een onderzoek is gestart naar oneerlijke concurrentiepraktijken door Microsoft.

Microsoft 365 bevat onder andere de kantoorprogramma’s Word, Excel, Powerpoint en Outlook. Vanaf 1 oktober zal het pakket in Europa niet langer Teams bevatten, aldus Microsoft. De licentie wordt dan ook iets goedkoper. Daarnaast belooft Microsoft een vlottere samenwerking tussen zijn softwareprogramma’s en die van de concurrentie.

Slack

De Europese Commissie is sinds juli een formeel onderzoek gestart om vast te stellen of Microsoft de EU-mededingingsregels heeft overtreden. De Commissie ziet ‘mogelijk misbruik van zijn dominante positie op de softwaremarkt’. Meer bepaald wordt onderzocht in hoeverre Teams niet bevoordeeld wordt ten opzichte van gelijkaardige programma’s van de concurrentie.

Het onderzoek kwam er na een klacht van de Amerikaanse start-up Slack drie jaar geleden, dat intussen is overgenomen door Salesforce.

Cloudlicenties

Als het onderzoek zou aantonen dat Microsoft de concurrentieregels heeft overtreden, dreigde opnieuw een zware boete voor het concern. ‘We kondigden proactief wijzigingen aan waarvan we hopen dat die beantwoorden aan de bezorgdheden. Intussen blijven we onze medewerking verlenen aan het onderzoek van de Commissie’, meldt het bedrijf in een blogpost.

Daarnaast lopen er nog twee klachten tegen Microsoft in de EU, die verband houden met de cloudlicenties van het softwareconcern. Eén van de klagende partijen is het Duitse platform NextCloud GmbH.