Ook Gmail krijgt blauw vinkje

De verificatievinkjes moeten het makkelijker maken om mails van echte bedrijfsaccounts te onderscheiden van valse spammails.

Het verificatievinkje komt dus in de eerste plaats alleen naar grotere organisaties. Het maakt onderdeel uit van een bredere poging van Gmail om spam en valse accounts tegen te gaan. Die werd in 2021 geïntroduceerd als Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Bedrijven kunnen via deze functie onder meer het logo van hun bedrijf als avatar laten vertonen bij hun e-mails. De voorwaarden hiervoor zijn dat bedrijven sterke authentificatie hebben ingesteld en hun merklogo hebben geverifieerd.

Google brengt BIMI nu uit met een blauw verificatievinkje, dat gebruikers moet helpen bij het identificeren van legitieme verzenders van e-mails, zo schrijft het bedrijf in een blogpost. De functie moet eind deze week beschikbaar zijn.

In samenwerking met Dutch IT Channel