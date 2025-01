OpenAI lanceert AI-assistent die voor gebruiker op internet surft

OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft Operator gelanceerd. Dat is een assistent, of in vaktermen een agent, die met artificiële intelligentie taken op het internet kan uitvoeren voor de gebruiker, zoals een vakantie plannen, een restaurant boeken of shoppen. OpenAI stapt zo mee in de wedloop naar steeds krachtigere AI-assistenten.

Operator gebruikt zijn eigen browser, kan naar een website kijken, scrollen, op knoppen drukken en tekstvelden invullen zoals mensen dat elke dag doen, zegt het Californische bedrijf in een persbericht. De nieuwe functie is momenteel alleen beschikbaar voor zakelijke abonnees van ChatGPT, om ze op basis van feedback te verbeteren.

‘Operator is een van onze eerste agenten, met andere woorden, AI die in staat is om autonoom taken voor je uit te voeren: je geeft een taak en Operator voert die uit’, aldus OpenAI.

AI agents

De snelle groei van generatieve AI, met het succes van ChatGPT sinds eind 2022, heeft een hectische race richting AI-assistenten op gang gebracht tussen de techreuzen. Ze lanceren voortdurend hulpmiddelen die onder meer berichten kunnen schrijven, vragen kunnen beantwoorden en afbeeldingen kunnen genereren.

De Heilige Graal van Silicon Valley zijn AI-agenten, een soort alwetende secretaresse die altijd beschikbaar is en tal van taken kan uitvoeren, van berichten versturen tot boodschappen doen op internet. OpenAI is daarmee alvast niet de snelste. Operator is vergelijkbaar met Computer Use, een functie die in oktober werd gelanceerd door Anthropic, een rivaliserende start-up. Google, dat in december Gemini 2.0 lanceerde, de nieuwe versie van zijn AI-model, werkt ook aan complexere interacties met technologie, zodat AI-agenten zelf op internet kunnen surfen en online of in een document naar aanvullende informatie kunnen zoeken.

Alle bedrijven geven aan dat hun AI-agenten handelen onder toezicht van mensen: ze kunnen wel producten in de winkelwagen zetten op een webshop, maar (nog) niet op de betaalknop klikken.