Safari van Apple opnieuw de op één na populairste desktop-browser

Google Chrome is sinds jaar en dag met voorsprong ’s werelds meest gebruikte browser op computers. Om de plekken twee en drie woedt eigenlijk een constant gevecht tussen Safari van Apple en Microsoft Edge. Een jaar geleden was die laatste browser net iets populairder, maar inmiddels heeft Safari het stokje weer overgenomen. Al blijft het verschil in marktaandeel minimaal.

Niet minder dan twee op de drie gebruikers (66,13 procent) geeft op zijn Windows-pc of Mac-computer de voorkeur aan Chrome. Hoewel de browser van Google volgens marktvorser StatCounter een half procent aandeel verloor ten opzichte van een jaar geleden, blijft de voorsprong op het peloton enorm. Volgens de jongste cijfers kan Safari bogen op 11,87 procent van de gebruikers, met Edge (11 procent) nét achter zich.

Stuivertje wisselen

Op nog grotere achterstand volgen Firefox (5,65 procent), Opera (3,09 procent) en – jawel, nog steeds – Internet Explorer (0,55 procent).

Dat Apple en Microsoft vorige maand stuivertje hebben gewisseld, heeft mogelijk te maken met de andere producten van deze techreuzen. Zo kreeg Microsoft Edge vorig jaar ongetwijfeld een boost door de positieve ontvangst van besturingssysteem Windows 11. Apple (lees: Safari) lijkt dan weer te hebben geprofiteerd van de verkoop van Mac-computers in het vierde kwartaal van 2022: de helft van de toestellen die in die periode over de toonbank gingen, werd verkocht aan consumenten die voorheen geen Mac hadden, becijferde website MacRumors. De browser Safari is standaard voorgeïnstalleerd op nieuwe Apple-computers.