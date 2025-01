Tableau gebruikt AI als turbo op datavisualisatie

Vijf jaar na de overname door Salesforce gooit datavisualisator Tableau zich op AI. Dat moet het product nuttiger maken, en gebruikers naar meer diensten leiden.

In Tableau visualiseert u data. De tool helpt ook met voorspellingen of het opmerken van bepaalde trends. In het AI-tijdperk wil het bedrijf dat blijven doen, maar de data die het visualiseert wil het ook omzetten in bruikbare stappen. Tegelijk wil Tableau generatieve AI inzetten om te zorgen dat u ook als niet-datawetenschapper alles uit uw cijfers kunt halen.

“De meeste data is niet of maar half gestructureerd,” zegt Matthew Miller, senior director Product Management bij Tableau. Tijdens de keynote van Datafam Europe, de eerste Europese conferentie van het bedrijf, legt hij uit hoe zijn product met AI een hoop vervelend werk wil vereenvoudigen.

Zo moet Tableau met behulp van kunstmatige intelligentie beter worden in het herkennen van data en hoe het die moet structureren en tonen. Een tweede focuspunt is de data zelf herkennen en analyseren. “Je gaat proactieve inzichten krijgen en dat was twee jaar geleden nog pure science fiction,” klinkt het.

Zo kan u in mensentaal (in het Engels) vragen stellen over de dataset aan Tableau. Maar ook kan u vragen om die dataset op een andere manier voor te stellen: “Het kent je zakenmodel of je datamodel en in plaats van met Python of andere transformaties te prutsen kan je gewoon zeggen wat je wil doen en hulp vragen,” gaat Miller verder. Meer nog: als Tableau zelf inzichten opmerkt, bijvoorbeeld een nieuw klantensegment in uw verkoopcijfers, of een link tussen een promotiecampagne en de uitverkoop van een item in specifieke markten, dan zal het dat suggereren.

Helpen, niet beslissen

In een gesprek met Data News benadrukt Ryan Aytay, CEO van Tableau, wel dat het aan de gebruiker is om die suggesties al dan niet te volgen. Of anders gezegd: AI ondersteunt, maar beslist niet op eigen houtje wat het doet. “Maar het zal bij zo’n suggestie ook de onderliggende data tonen. We leggen telkens goed uit waarom iets interessant kan zijn, wat de relatie tussen bepaalde datapunten is en waarom dat nuttig is.”

Achterliggend steunt Tableau op Agentforce, de AI van moederbedrijf Salesforce. Het bedrijf wil volop inzetten op agents voor uw data. Er komt bijvoorbeeld een online marktplaats waar u dergelijke bots kan ophalen om te integreren. Om het zeer simpel voor te stellen: verkoopt u paraplu’s, dan kan u verkoopsdata combineren met een agent die data van het weer van de afgelopen maanden bevat om te kijken of er bij slecht weer effectief meer werd verkocht.

Tableau-CEO Aytay ziet wel het nut in van die evolutie. “Het geeft mij, om het bedrijf te runnen, informatie die ik anders aan mijn team moet vragen of waar ik een specifieke analist voor moet storen. Aan de andere kant kan de job van die analist ook taken bevatten die ze niet graag doen, zoals bepaalde berekeningen. Met generatieve AI automatiseren we dat deels. Door Agentforce naar Tableau te brengen gaan we van het visualiseren van data naar een actieplatform dat geautomatiseerd kan worden en analytics naar veel meer gebruikers brengt.”

“We kunnen een laag businesscontext aanleveren die voor veel meer mensen bruikbaar is, waardoor die mensen veel meer vragen over hun data kunnen beantwoorden,” vult chief product officer Southard Jones aan. Dat zorgt ook voor wat aanpassingen in de licentiepolitiek van het bedrijf. Gebruikers zijn immers niet enkel analisten, maar ook meer ‘doorsnee’ gebruikers in een bedrijf. Aytay:

“Aanvankelijk hadden we drie soorten profielen: Viewer, Explorer en Creator. Naar de toekomst toe gaan we Tableau Plus lanceren, een profiel waar je alle functionaliteit krijgt, maar ook de zaken die we nu uitrollen, zoals Agentforce. Maar we bekijken ook een consumption-based onderdeel. Er zijn gebruikers die één keer per maand inloggen en er zijn er die meerdere keren per dag in Tableau zitten.”

Cloud of lokaal?

Belangrijk in geopolitiek gevoelige tijden is waar de data moet staan. Daar belooft Tableau zo veel mogelijk flexibiliteit. “Je kiest op welke server je gegevens staan. We hebben nu in het Verenigd Koninkrijk een Hyperforce cluster Pod, er is er ook een in Duitsland en onder meer Indonesië en daar bekijken we verschillende regio’s voor. Maar data moet je ook lokaal kunnen bewaren en daar zorgen we bij Salesforce voor,” zegt Aytay. Tableau migreerde de afgelopen maanden haar cloudinfrastructuur van AWS naar Hyperforce, de infrastructuur van Salesforce die ook op AWS draait.

“We laten daar ook variatie toe: een klant in Duitsland gaat bepaalde zaken in de cloud willen doen, maar andere data moet dan weer on premises. Dat kan bij ons, je hoeft geen keuze te maken voor één server of één cloud en we zien steeds vaker dat mensen dat zo doen. Je kan zelfs dubbele omgevingen opzetten.”

De integratie met Agentforce en het zelf bouwen van agents moet ook de brug slaan met andere Salesforce-producten. “Agents moet je zien als een laag doorheen alles van Salesforce,” zegt Aytay. “Denk bijvoorbeeld aan het goedkeuren van reizen en onkosten in een bedrijf. Daarvoor wil je een agent die een workflow voor de goedkeuring opzet via Slack (ook van Salesforce, nvdr.), die iets automatisch goedkeurt zodra het onder een bepaald bedrag of een totaalbedrag per jaar blijft. Natuurlijk gaan de mogelijkheden veel breder, maar ik wil aantonen dat agents geen feature zijn, het zit in de kern van wat we blijven doen, zonder afscheid te nemen van het visualiseren van data en semantic modeling. Maar volgens ons zit de toekomst er in om die visualisatie en modellering te ondersteunen met agents.”

Die agents moeten dan een deel van het werk namens u uitvoeren. “Je moet geen Uber bestellen zodra je ergens landt, je agent zal opmerken dat het vliegtuig is geland en het nodige doen.”

Maar agents zijn geen eindpunt. We spreken Aytay en Jones nog geen twee weken nadat Anthropic ‘Computer Use’ aankondigt, dat met AI handelingen op uw pc uitvoert. Google zou met Gemini soortgelijke dingen willen doen binnen Chrome. Gaan Tableau, Slack en de rest van de Salesforce-portfolio ook die richting uit? “Ik denk dat we daar niet ver van zitten,” zegt Jones. “Voor ons denk ik dan aan het draaien van analytics op zichzelf. Vandaag kijkt AI al naar je data en gaat het patronen uitlichten die je misschien zelf niet zag. Het begrijpt ook in welke sector je zit, waardoor het weet welke delen meer of minder belangrijk zijn voor die sector. Maar ik geloof wel dat er altijd menselijke interactie zal zijn. We moeten er zeker van zijn dat de output ook nog via een mens loopt.”

Naast een brug naar andere Salesforce-producten, is AI natuurlijk ook een manier om het onderscheid te maken met concurrenten en zo het marktaandeel te vergroten. “Onze focus ligt er wel op dat onze huidige gebruikers beter worden geholpen. We willen ze ‘unlocken’ door hen efficiënter te maken en beter te maken in wat ze doen. Het bijproduct daarvan is natuurlijk dat meer mensen die nog geen dataplatform gebruiken, ook Tableau zullen proberen,” vult Jones aan. “In onze keynote zagen we iemand van Virgin Media uitleggen hoe ze onze Pulse software inzetten voor fraudedetectie, waardoor iemand die ons vroeger amper gebruikte er nu dingen mee ontdekt. Dat is omdat we hen informatie kunnen aanreiken op een manier die vlot begrijpbaar is.”