Windows 11-gebruikers moeten niet langer links openen met Edge  

Microsoft stopt met het dwingen van gebruikers om links op Windows 11 te openen in de webbrowser Edge. Gebruikers kunnen voortaan zelf kiezen welke browser ze hanteren.

Wie op de huidige versie van Windows 11 in een app van Microsoft een link opent, opent deze in de praktijk standaard via de Edge-browser. Gebruikers krijgen geen keuze voorgelegd. In de meest recente Insider Preview-build (23531) ging die werkwijze echter op de schop. Europese gebruikers kunnen voortaan zelf kiezen met welke webbrowser zij een link openen.

In een blogpost gerelateerd aan de nieuwe previewversie gaat Microsoft niet in op de verandering. Het Amerikaanse bedrijf lijkt zijn werkwijze hiermee echter in lijn te brengen met Europese wetgeving, zoals de Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA). Zo verbiedt Europese wetgeving bedrijven in eigen producten prominent andere van hun producten te pushen, wat wordt gezien als oneerlijke concurrentie.

Lees ook: Microsoft test opnieuw advertenties in Windows 11

Een kwarteeuw geleden werd Microsoft al op de vingers getikt voor het voortrekken van zijn eigen browser Internet Explorer, de voorloper van Edge, ten koste van surfsoftware van andere bedrijven. Dat resulteerde in een minnelijke schikking met de Amerikaanse mededingingsautoriteiten in 2001 en een Europese boete van 561 miljoen euro in 2013, omdat het zich niet had gehouden aan de verplichting uit 2009 om een keuzescherm in Windows in te bouwen.