Windows Mixed Reality stopt ermee

Microsoft stopt met de ondersteuning voor Windows Mixed Reality. Het is geen einde van VR, maar signaleert wel het einde voor de combinatie van VR en augmented reality voor het bedrijf.

Windows Mixed Reality is een omgeving voor apps en games waarmee Microsoft wou concurreren met onder meer HTC/Steam. Het bestaat sinds 2017, kort nadat Microsoft uitpakte met de Hololens, een augmented reality headset. In de jaren nadien maakten ook andere spelers zoals HP of Dell headsets die het platform gebruikten, maar een groot commercieel succes op de consumentenmarkt bleef, zoals de meeste VR, AR of MR-toestellen beperkt.

Gelijk met de functie in Windows stopt ook de Mixed Reality Portal app en Windows Mixed Reality for SteamVR en de Steam VR Beta van het bedrijf. De melding staat te lezen op de pagina van stopgezette producten.

The Verge merkt op dat de VR-afdeling van Microsoft momenteel afslankt. Zo zou een groot deel van de tienduizend ontslagen die het dit jaar aankondigde vooral in dat domein hebben plaatsgevonden.

Wel schuift het virtual reality of augumented reality niet helemaal aan de kant. De HoloLens 2 is bijvoorbeeld een toestel dat zich vooral op de zakelijke markt richt, net zoals er apps zijn om virtueel mensen te ontmoeten. Maar de ambities om een platform te zijn waar mensen de virtuele en echte wereld combineren lijkt te zijn opgeborgen.