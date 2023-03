Zoom breidt AI-assistent uit met OpenAI

Zoom Video Communications kondigt aan dat het OpenAI gaat integreren in zijn AI-assistent Zoom IQ. Die assistent moet gebruikers onder meer helpen om chatgesprekken samen te vatten en content te schrijven voor chatberichten en e-mails.

Zoom maakte het nieuws bekend tijdens de Enterprise Connect-beurs in Orlando, naast andere aankondigingen die onder meer de hybride werkervaring moeten verbeteren.

Large Language Models

De kunstmatige intelligentie van Zoom integreert zowel eigen AI-modellen als oplossingen van marktleiders als OpenAI en van klanten. ‘We zijn enthousiast over de mogelijkheden die nieuwe Large Language Models met zich meebrengen’, zegt Smita Hashim, chief product officer bij Zoom. ‘Onze AI-aanpak biedt de klant meer flexibiliteit en helpt hen om nauwer samen te werken met hun eigen klanten.’

Concreet kondigde Zoom drie nieuwe functionaliteiten aan voor Zoom IQ. Zo is er de schrijfhulp waarmee Zoom Team Chat-gebruikers binnenkort berichten kunnen samenstellen op basis van de context van een chatgesprek. Er is ook een schrijfhulp beschikbaar om e-mails op te stellen waarin de gesprekscontext uit eerdere Zoom Meetings, Zoom Phone-gesprekken en mailwisselingen wordt verwerkt. Deze feature zal aanvankelijk echter alleen aanwezig zijn in Zoom IQ for Sales.

Tot slot kan Zoom IQ voortaan samenvattingen van vergaderingen opstellen en deze inclusief vervolgacties direct delen via Team Chat, Zoom Calendar en Mail. Zo hoeven mensen die de meeting hebben gemist geen lange opnames meer terug te kijken.