Technologiesector verwacht matig 2023

De Belgische technologiesector houdt rekening met een ‘matig’ 2023. Zo voorspelt sectorfederatie Agoria een groei van twee procent en een toename van 2.500 banen.

Vorig jaar leverde een gemengd beeld op voor Agoria. De sector kende drie procent groei in 2022 en er kwamen 7.200 jobs bij. ‘Dat is zeker niet slecht, maar de resultaten werden afgeremd door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan’, zegt CEO Bart Steukers.

De technologiebedrijven kregen te maken met stijgende grondstoffenprijzen, de hoge inflatie en bijhorende loonkost via de loonindexatie of nog opnieuw een recordaantal vacatures. Het potentieel van de sector is onderbenut omdat vacatures niet ingevuld raken, klinkt het. De sector telde vorig jaar 327.000 mensen, maar eind december stonden 21.220 vacatures open.

Prognoses lager

Naar dit jaar toe, liggen de prognoses lager. Zo is er sprake van twee procent groei en netto 2.500 banen (+0,7 procent) extra. Bij computerdiensten zouden er 4.000 banen bijkomen, maar in andere sectoren zouden de werkgelegenheid met 1.500 mensen afnemen. In de periode 2015-2022 waren er in doorsnee 4.600 banen extra per jaar bij de technologiebedrijven.

‘De onzekerheden blijven groot, zowel op het internationale als op het nationale toneel. Dat zet een rem op het potentieel van onze sector’, stelt Steukers. Zo blijft de oorlog in Oekraïne opspelen en is er de Inflation Reduction Act (IRA), een grootschalig subsidieprogramma van de Verenigde Staten, en het Europese antwoord erop, het EU Green Deal Industry Plan. Ook kijkt de sector met ongerustheid naar de fiscale plannen van de federale regering.