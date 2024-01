Tiger Technology: ‘Een hybride omgeving biedt de sleutel tot data resilience’

Weerbaarheid is één van de sleutelwoorden voor 2024, ook op het vlak van data-opslag. Alles on-prem uitbouwen om de nodige resilience te voorzien, blijft uiteraard mogelijk. Maar, zo stelt Tiger Technology, in de praktijk gaan almaar meer bedrijven voor een hybride benadering.

Het is een opvallende vaststelling. De voorbije jaren hadden de hyperscalers het consequent over de journey naar de cloud. Maar sinds kort verandert het verhaal. ‘Ze beseffen dat de cloud niet voor elk vraagstuk de beste oplossing biedt’, zegt Alexander Lefterov, oprichter en CEO van Tiger Technology. Data News ontmoette de voormalige nationale bowlingkampioen van Bulgarije in het kader van de IT Press Tour, eind vorig jaar in Madrid. ‘De realiteit vandaag is hybride.’

Ondernemingen zien de publieke cloud als een goede oplossing voor resilience, schaalbaarheid en toegankelijkheid. ‘Net daarom is cloudadoptie belangrijker dan cloudmigratie’, stelt Alexander Lefterov. Of anders gezegd: de reis naar de cloud is enkel het middel, je moet vooral goed nadenken over het doel dat je via de cloud wil bereiken. Eigen infrastructuur – on-prem – blijft voor Tiger Technology het uitgangspunt. ‘We geloven in on-premises-first’, klinkt het. ‘Dat blijft essentieel voor bedrijfskritische toepassingen. De cloud hou je voor de veiligheid achter de hand.’

­Te groot, te duur

Eén van die bedrijfskritische toepassingen waar Alexander Lefterov naar verwijst – en die voor grote datavolumes zorgt – is videobewaking. ‘Het gaat om data die bedrijven ergens moeten kunnen bewaren, soms heel kort, soms heel lang.’ Videobewaking is uitgegroeid tot een kritisch element binnen de beveiligingsstrategie van een organisatie. Voor wat er met de beelden mag en moet gebeuren, bestaat er doorgaans een gedetailleerde wettelijke regeling, ook wat de opslag ervan betreft.

‘Camerabeelden on-prem op een high-performance opslagomgeving bewaren, is niet bepaald goedkoop’, zegt Alexander Lefterov. ‘De volumes zijn nu eenmaal erg groot.’ Het beperkt bedrijven zo vaak in hun mogelijkheden. Ze bewaren bewakingsbeelden dan bijvoorbeeld maar een week. Wil het bedrijf een incident onderzoeken van langer dan een week geleden, dan zijn de beelden die mogelijk duidelijkheid hadden kunnen scheppen intussen al overschreven.

Hybride aanpak

Tiger Technology lost die patstelling op door een hybride oplossing aan te bieden. ‘Eén van onze klanten is een grote stad in de VS’, zegt Miryana Tashkova, Strategic Alliances Manager bij Tiger Technology. ‘De stad wilde meer inzetten op camerabewaking, maar zag on-prem opslag daarbij als een remmende factor. De kosten voor opslag zouden te sterk oplopen. De stad zou voor het beheer van de data extra medewerkers moeten inschakelen. Tegelijk zouden die inspanningen niet tot meer schaalbaarheid en resilience leiden.’ Door voor een hybride aanpak te kiezen, slaagde het project wel. Via een lokale cloudpartner kan de stad de beelden van 3.500 camera’s nu negentig in plaats van dertig dagen bewaren.

Focus op recente data

Dankzij die cloudcomponent biedt Tiger Technology ook een oplossing voor disaster recovery en data resilience. De twee domeinen zijn nauw aan elkaar verwant. Disaster recovery is erop gericht na een onvoorzien incident zo snel mogelijk het werk weer te hervatten. Bij data resilience gaat het erom een structuur te voorzien die onverwacht verlies van data kan herstellen of – nog beter – vermijden.

‘Camerabewaking vraagt in dat verband een bijzondere benadering’, zegt Alexander Lefterov. ‘Bij de preventie van dataverlies focussen bedrijven doorgaans op hun oude, historische data.’ Dat ze de data van vandaag en gisteren kwijt zijn, vinden ze niet zo erg, zolang ze de oudere data maar hebben. ‘Bij camerabewaking is het omgekeerd. Oude data zijn er vaak niet zo belangrijk, de heel recente beelden wel. Doet er zich een ramp voor – bijvoorbeeld een brand – dan wil je de beelden hebben van toen de brand uitbrak, bij voorkeur tot op het moment dat het vuur de camera uitschakelde.’

Op zoek naar resilience

Ironisch genoeg zijn het vaak de organisaties die de hoogste graad van resilience eisen, die daar de publieke cloud niet voor willen of mogen inschakelen, zoals banken of overheidsinstellingen. ‘We werken voor één van de grootste luchthavens in de VS’, zegt Alexander Lefterov. ‘Veiligheid is er de hoogste prioriteit. Dataverlies bij de videobewaking is dan ook geen optie. Een onderbreking in de videobewaking evenmin.’ Om een idee te geven: het gaat om vierduizend camera’s, waarvan de luchthaven de beelden dertig dagen bewaart. Het totale opslagvolume bedraagt 4 PB. Dagelijks komt er 150 TB bij – en wist de luchthaven ook 150 TB aan oude beelden.

Om volledige resilience te hebben, voorzag Tiger Technology in een oplossing met twee datacenters in een actief/actief-opstelling. ‘Actief/passief met failover bleek niet voldoende’, zegt Alexander Lefterov. ‘In 2019 liep één van de datacenters onder. Alle apparatuur en een groot deel van de data ging verloren. Er was een succesvolle failover naar het tweede datacenter, wat de continuïteit van de applicaties garandeerde: de live feeds met videobeelden voor de bewakingsagenten bleven werken, maar de data uit het overstroomde datacenter was de luchthaven definitief kwijt.’

Zero dataverlies

Er volgde een onderzoek, waarna de luchthaven de verplichting kreeg opgelegd om voor data resilience te zorgen, met de garantie op zero downtime of dataverlies. De huidige actief/actief-opstelling van de datacenters zorgt daarvoor. ‘Nu kunnen we in vijf à tien seconden van het ene datacenter naar het andere overschakelen’, legt Alexander Lefterov uit. ‘We zorgen zo voor resilience op verschillende fronten. Er is functionele resilience: de bewakingsagenten blijven altijd beelden krijgen. Er is data resilience: we schakelen tussen twee datacenters. En we vonden een oplossing voor de complexiteit van het onderhoud van de omgeving. Dat kan nu namelijk zonder impact op de business, terwijl er vroeger een complexe failover bij kwam kijken.’