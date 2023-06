Versity werkt aan langetermijnstorage: ‘De data moeten uiteindelijk ergens staan’

Alles in de cloud? Voor de echt grote datavolumes blijft dat moeilijk. ‘We kregen vroeger vaak te horen dat de cloud heel onze business zou opeten’, zegt Bruce Gilpin van Versity. ‘Maar dat is dus niet het geval.’

Versity is een Amerikaans bedrijf dat software maakt voor langetermijnopslag – lees: de archivering – van grote datavolumes. Data News ontmoette CEO Bruce Gilpin onlangs in het kader van de IT Press Tour in het Dell Solution Center in Santa Clara. ‘De data moeten uiteindelijk ergens staan’, aldus Gilpin. ‘Dell kan daar de hardware voor leveren.’ Bijkomend voordeel is natuurlijk dat Versity zo meesurft op het internationale netwerk van Dell-partners. Maar evengoed gebruiken klanten van Versity de tape libraries van Spectra Logic of zetten ze data in de publieke cloud.

Dat laatste blijkt echter vaak een uitdaging. Bedrijven kijken tegen almaar grotere volumes ongestructureerde data aan. Het gebruik van IoT, media, videotoepassingen en AI blijft exponentieel toenemen. Het back-uppen en archiveren van al die data groeit zo uit tot een complexe en dure aangelegenheid. Bovendien duurt het vaak heel lang om data uit die archieven terug te halen en lopen de kosten daarbij danig op. ‘Het is vijf tot tien keer duurder om grote volumes in de cloud te archiveren’, zegt Gilpin.

Vraagstukken van meer dan een exabyte

Versity ontwikkelde software die data archiveert in object stores en tape libraries – en die daarbij in staat is om met enorme volumes om te gaan. Alles samen gaat het voor Versity om zowat twee exabyte aan data, verdeeld over een kleine honderd klanten. Voor het goede begrip: een exabyte is duizend petabyte, een miljoen terabyte of een miljard gigabyte. ‘We bieden een oplossing voor datavolumes die een organisatie op lange termijn wil bewaren, maar die veel te groot zijn voor klassieke back-up’, legt Bruce Gilpin uit.

‘Het is vijf tot tien keer duurder om grote volumes in de cloud te archiveren’

Versity ziet het aantal klanten met grote datavolumes – tien petabyte en meer – snel groeien. ‘En eenmaal we over die omvang praten, blijft de toename alleen maar versnellen.’ Of dat op termijn houdbaar is? ‘Het is zeker moeilijk’, zegt Gilpin. ‘Tot voor kort was het ondenkbaar dat een organisatie bij ons zou aankloppen met een vraagstuk van meer dan een exabyte. Maar momenteel zijn we twee offertes voor zulke projecten aan het uitwerken, telkens met opslag op tape.’ Eén project situeert zich in de onderzoekswereld, het andere is een overheidsproject met een totaal volume van 7,5 exabyte.

Brug naar S3

Toch houdt Versity het pad naar de cloud open. Met Versity Gateway lanceerde het bedrijf eerder deze maand een openbronoplossing die toelaat data naar een Amazon S3-datastore te sturen – en eruit terug te halen. Versity springt hiermee in het gat dat MinIO eerder liet vallen. Het Amerikaanse MinIO bracht zijn software voor object storage – oorspronkelijk beschikbaar onder de openbronlicentie Apache v2 – twee jaar geleden onder in de GNU Affero General Public License (AGPL).

MinIO wrong zijn S3-gateway daarmee eigenhandig de nek om, stelt Gilpin. ‘Er was nood aan een alternatief, maar dat kwam er niet. Daarom hebben we de Versity Gateway ontwikkeld. We kozen bewust voor open source, en we blijven met onze oplossing onder Apache v2.’ Maar wat als Versity – zoals MinIO – op termijn van idee zou veranderen? ‘Dat zal nooit gebeuren’, zegt Gilpin stellig.

Geen gifpil

‘AGPL is een gifpil: een poison pill license. Net daarom haakten zo veel bedrijven af toen MinIO naar AGPL overstapte.’ Gebruikt een bedrijf een stuk software dat onder AGPL valt in een eigen product, dan moet het de broncode van de totale oplossing ook via AGPL delen. Bij Apache v2 geldt die regel niet. ‘Je kunt dat omzeilen door bij de originele leverancier van de code een private AGPL-licentie aan te kopen.’ En net dat is wat bedrijven vaak niet willen. Het is een aanpak die te sterk botst op de grenzen van wat open source al dan niet moet zijn.

De Versity Gateway integreert uiteraard ook met ScoutAM, de commerciële oplossing van Versity voor databeheer bij massa-opslag. Die combinatie moet het mogelijk maken grote datavolumes op te slaan, te beheren en terug te halen bij diverse opslagsystemen.