Vijf digitale technologieën die volgens Gartner de zakelijke toekomst bepalen

Van minuscule IoT tot digitale mensachtigen: tijdens zijn IT Symposium/Xpo in Australië identificeerde marktonderzoeker Gartner vijf technologieën die de digitale toekomst van bedrijven zullen bepalen.

‘Ieders definitie van ‘disruptief’ is verschillend’, zei Gartner-analist Nick Jones tijdens de Gartner IT Symposium/Xpo in het Australische surfersparadijs Gold Coast. Maar de vijf nieuwe technologieën die zijn bedrijf identificeerde als cruciaal voor de digitale toekomst van bedrijven ‘zijn in potentie transformationeel van aard, en moeten nu worden onderzocht vanwege hun brede reikwijdte en hun vermogen om nieuwe bedrijfsmodellen of significante nieuwe mogelijkheden toe te laten.’ De vijf op een rijtje.

1 / Tiny ambient IoT

Het Internet of things kennen we natuurlijk al, maar er is een volgende stap in de maak: Tiny Ambient IoT, of gewone dingen die met radiogestuurde tags onderdeel deel worden van een netwerk. Het zijn, om te beginnen, objecten die geen stroom van een batterij nodig hebben, identificeert Gartner, en ook niet de technische complexiteit van batterijgestuurde toestellen hebben.

Het ‘ambient’-idee is een rechtstreeks resultaat van het feit dat meer en meer objecten (zoals producten of gebruikstools binnen een werkomgeving) van zo’n radioplakkertje zullen worden voorzien: de fysieke wereld, of toch datgene wat er relevant in is voor de bedrijvigheid, komt in een digitaal ecosysteem terecht. Meer objecten zullen op meer informatie vrijgeven, op meer verschillende manieren, aan een lagere kost.

Uit het kennen van de locatie of het gedrag van objecten kunnen nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan, zegt Gartner. Die ‘domme’ objecten kunnen, dankzij de aansluiting tot een netwerk, ook nieuw gedrag gaan vertonen. De industrie volgt Gartner al in dit idee: de special interest group (SIG) rond draadloze technologie Bluetooth denkt dat de total addressable market voor Ambient IoT meer dan 10 triljoen objecten bedraagt.

2 / Digitale mensen

In juni nog noemde Gartner vliegende auto’s als een van de ‘disruptieve technologieën die je niet zult zien komen’, dus het marktstudiebureau is niet vies van een scifi-conceptje. Dat bewijst het opnieuw met zijn idee van digitale mensen, een uitbreiding van steeds mensachtiger wordende AI. Maar onze zienswijze daarop is momenteel wat te smalletjes, lijkt Gartner te suggereren: de marktonderzoeker ziet ‘digital humans’ als eender welke technologie die zich kan gedragen als een mens. Van humanoïde robots tot AI-gedreven virtuele wezens.

Digitale mensen zullen in een nabije toekomst al meer aanwezig worden in workflows binnen bedrijven, voorspelt Gartner, en ze kunnen net zo goed als een mens optreden in het veld van de intermenselijke communicatie. Van het uitleggen van de jaarresultaten tot evaluatiegesprekken op de werkvloer of zelfs medische consultaties: digitale mensen zullen het in de toekomst kunnen, denken ze in Stamford, Connecticut.

3 / Satellietcommunicatie

Deze klinkt inderdaad verre van nieuw. Maar door de toegenomen interesse in Low Earth Orbit (LEO)-satellietcommunicatie en de democratisering van de toegang tot commerciële satellieten is dit communicatiekanaal eindelijk klaar voor een bredere adoptie, zegt Gartner. En dat kan opnieuw voor vandaag nog onvermoede toepassingen zorgen.

Kleine IoT-toestellen met een wereldwijde communicatiedekking zonder dat ze van een SIM-kaart moeten worden voorzien, bijvoorbeeld. Of een uitbreiding van wat Apple nu bijvoorbeeld al doet met zijn SOS-oproepen: stem- en datacommunicatie binnen welbepaalde toepassingen wereldwijd mogelijk maken. ‘Deze industrie blijft in opkomst, met nog veel verwachte evolutie’, zei Jones. ‘Een voorzichtige benadering om LEO vroeg te adopteren, is raadzaam, omdat dit een opkomende technologie is in een complexe markt.’

4 / Secure Computation

Een wat dieper liggende technologie die de toon van de toekomst zal helpen zetten, denkt Gartner, is Secure Computation: een technologie die data op een computersysteem geëncrypteerd houdt terwijl ze wordt verwerkt. Typisch blijft die encryptie beperkt tot opgeslagen en doorgestuurde data. Door dat uit te breiden kunnen bedrijfsdata makkelijker worden bewerkt zonder dat zen op eender welke manier, kunnen worden gelekt. Zo diep gaan in de versleuteling van data zou op dit moment een kostelijke grap zijn voor bedrijven, geeft Gartner toe, maar er zijn opkomende technologieën als optical accelerators die dat kunnen faciliteren.

5 / Adaptieve, autonome drones en bots

En tot slot: nog betere zelflerende AI, zodat fysieke of digitale bots die werkzaam zullen zijn in het bedrijf van de toekomst hun taken zelf kunnen bijsturen en hun eigen plannen kunnen maken voor het uitvoeren van die taken. Dat wordt vooral handig in complexe en snel veranderende werkomgevingen, zegt Gartner. Daar zullen adaptieve drones en bots wendbaarheid en performantie bevorderen. Al zullen wel de zakelijke, wettelijke en ethische consequenties op voorhand goed moeten worden ingeschat.