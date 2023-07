Wereldwijde ICT-uitgaven groeien dit jaar lichtjes, zegt Gartner

Volgens marktstudiebureau Gartner zullen de wereldwijde uitgaven aan informatica dit jaar met iets meer dan 4 procent groeien, naar 4,7 triljoen dollar (4,2 triljoen euro). De groei versnelt ten opzichte van 2022.

Omdat de wereldwijde arbeidsmarkt voor ICT-medewerkers nog altijd onder zware druk staat, spenderen bedrijven meer en meer geld aan technologie die de taken van informatici automatiseert en efficiënter maakt. Dat is een van de drijvende krachten achter de groei die de informaticasector dit jaar zal laten zien, zegt Gartner. De sector zal in 2023 met 4,3 procent groeien, verwacht het Amerikaanse marktstudiebureau, naar 4,7 triljoen dollar (4,2 triljoen euro). Het is een versnelling ten opzichte van 2022, toen de wereldwijde informaticamarkt met 2,2 procent aanzwol.

Software in

Niet toevallig is software, met een toename van 13,5 procent naar 911 miljard dollar (811 miljard euro), momenteel de grootste groeipool op de IT-markt. Dat kan vooral op het conto worden geschreven van softwaretoepassingen als enterprise resource planning (ERP) en customer relationship management (CRM). De impact van generatieve AI, nochtans al eventjes talk of the town in de sector, is nog niet significant genoeg om op de uitgaven te wegen, denkt Gartner. Dat zal volgens analisten van het bureau nog wel eventjes zo blijven, want generatieve AI is vandaag meer en meer een feature in bestaande oplossingen, die ook al binnen bestaande budgettaire posten zitten. Pas in een verdere toekomst zullen bedrijven eigen AI-toepassingen laten maken.

Hardware out

De verkoop van toestellen ziet dan weer een daling van 8,6 procent naar 700 miljard dollar (623 miljard euro), een nog diepere val ten opzichte van de al met 6,3 procent tuimelende hardware-uitgaven in 2022. Het segment ziet een van de poverste jaren aller tijden tegemoet, denkt Gartner. ‘Zelfs nu de inflatie in sommige regio’s iets afneemt, hebben macro-economische factoren nog steeds een negatieve invloed op discretionaire uitgaven en wordt de vernieuwingscyclus van apparaten verlengd’, zegt Gartner-analist John-David Lovelock. ‘De uitgaven aan toestellen zullen zich naar verwachting pas in 2026 herstellen.’