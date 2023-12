XenData: snel browsen door beeldarchief op tape

Mediabedrijven beheren en archiveren grote hoeveelheden video. Tape blijft daarbij een populaire – want betaalbare – oplossing. XenData zorgt er bovendien voor dat je heel makkelijk door de beelden kunt browsen, zonder dat je daarvoor eerst de hele opname uit het archief moet halen.

XenData ging in 2001 van start in het Britse Cambridge. De oprichters bedachten software om de combinatie van opslag op tape en op schijf te beheren. De oplossing was perfect geschikt voor onder meer banken en nutsbedrijven. Pas daarna bleek XenData ook geknipt voor ondernemingen uit de media. Dat is intussen de grootste markt voor XenData, naast bedrijven die werken rond medische beeldvorming en videobewaking.

Data News ontmoette CEO Philip Storey en CTO Mark Broadbent van XenData in Madrid, in het kader van de IT Press Tour. Het bedrijf heeft wereldwijd 1.500 installaties, bij bedrijven met een grote marketingafdeling, zoals Home Depot, of organisaties met een uitgebreid filmarchief, zoals Warner Brothers Animation. Intussen vonden ook heel wat sportequipes de weg naar XenData. Teams als de LA Lakers in het basketbal en de LA Dodgers in het baseball maken en archiveren grote hoeveelheden video.

Goedkope cloud is tergend traag

Dat die bedrijven hun archief op tape bewaren, heeft een reden. Tape is relatief goedkoop. Voor een goede honderd euro heb je een tape met een capaciteit van 18 terabyte. Dat maakt van tape een betaalbare drager voor grote datavolumes. Professionele sportteams en filmstudio’s kijken immers al snel tegen een behoorlijk archief aan.

‘Onze klanten hebben een archief van gemiddeld 400 TB’, zegt Philip Storey. ‘Wil je dat allemaal in de cloud plaatsen op een locatie waarbij de beelden snel en flexibel opvraagbaar zijn, dan lopen de kosten snel op.’ Om de prijs te drukken moet je uitwijken naar de archieflaag van de publieke cloud. ‘Maar als je dan iets opvraagt, duurt het een dag – of langer – voor je de beelden daadwerkelijk ter beschikking hebt.’

Het verklaart waarom bedrijven vasthouden aan tape, of ernaar terugkeren na een avontuur in de cloud. Mark Broadbent vertelt het verhaal van een bedrijf dat een rekening van 400.000 dollar kreeg voorgeschoteld voor het ‘repatriëren’ van 10 PB (petabyte) data uit de publieke cloud. ‘Die klant was wat blij om weer voor tape te gaan.’ Maar een zware file uit een tape-archief halen, gebeurt ook niet bepaald in een vingerknip.

Slim zoeken en monteren

Om ook in de context van tape vlot met grote files te kunnen werken, investeerde XenData in de ontwikkeling van een mediabrowser. Daarin moet je vlot vinden wat je zoekt. ‘Een sportteam’, legt Mark Broadbent uit, ‘zal beelden van wedstrijden, evenementen en trainingen typisch in een foldersysteem ordenen, per jaar, per maand, per week, enzovoort. De metadata zitten zo voor een stuk al in de naam van elke folder.’ Het andere extreem is een nieuwsdienst van een tv-zender. ‘Die wil niet op datum, maar ook op andere metadata kunnen zoeken.’

Zijn de gewenste fragmenten gevonden – bijvoorbeeld korte clips van doelpunten voor gebruik in een reportage – dan laat XenData toe om uitsluitend die delen uit een file op te vragen. ‘Je hoeft dan niet de hele opname uit het archief te halen, maar alleen het stukje waaruit je een clip wil knippen.’ Typisch voor de mediasector is dat dat knippen eerst in lage resolutie gebeurt. Dat vermijdt de nood aan veel rekenkracht om telkens met de hoge-resolutiebeelden nieuwe edits te proberen. Staat de montage op punt in lage resolutie, dan pas gebeurt de ‘echte’ montage in hoge resolutie.

Kopie in lage resolutie

‘Dat principe passen we toe om het archief makkelijk doorzoekbaar te maken’, legt Mark Broadbent uit. ‘Terwijl we beelden wegschrijven naar tape, maken we ook een kopie in lage resolutie. Via die kopie kun je snel door de beelden browsen, zonder dat je dus telkens een zware file moet opvragen en openen.’ XenData gebruikt voor de versie in lage resolutie maar twee procent van het origineel.

‘Zo kun je heel snel door een bewakingsvideo scannen, bijvoorbeeld. De kwaliteit is goed genoeg om te vinden wat je zoekt: bijvoorbeeld het moment waarop iemand inbreekt. Heb je de juiste beelden, dan weet je wat het benodigde fragment is om in hoge resolutie op te vragen. Dat heb je dan bijvoorbeeld nodig om de persoon te kunnen identificeren of om voor de rechtbank bewijs te leveren.’

Alle opties

Tot slot nog dit: hoewel XenData duidelijk een boon heeft voor tape, hoeft dat niet noodzakelijk de final destination van een archief zijn. Het bedrijf houdt graag alle opties open en biedt daarom ook formules voor onder meer AWS, Wasabi en Seagate Lyve, naast eigen appliances voor archivering op schijf.