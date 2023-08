ChatGPT voor Android nu ook in België

OpenAI heeft de Android-app van ChatGPT nu ook in ons land beschikbaar gemaakt. De iOS-app was al beschikbaar sinds eind mei.

In een bericht op Twitter laat OpenAI weten dat de Android-app van AI-chatbot ChatGPT voortaan ook in ons land beschikbaar is. Iedereen die dat wil kan de app nu downloaden en installeren vanuit de Play Store van Google. De iOS-app was al eerder beschikbaar gemaakt in Europa: sinds eind mei kan je die app al installeren.

Our ChatGPT app for Android is now available in all countries and regions where ChatGPT is supported! Full list here: https://t.co/nsLtZFLW6h — OpenAI (@OpenAI) July 31, 2023

ChatGPT hoeven we niet meteen meer voor te stellen. Net als op de website kan je via de app interageren met de AI-chatbot. Als je dezelfde inloggegevens gebruikt kan je je eerdere chats en opzoekingen ook terugvinden onder ‘history’. Wel een mooie extra is dat je je commando’s ook via spraak kan ingeven: ook in het Nederlands. Dat is een truukje dat concurrent Bing van Microsoft al langer aanbiedt via hun AI-chatbotapplicatie. Met Bing kan je trouwens wél gratis actuele informatie opzoeken gebruikmakend van het GPT-4 taalmodel. Dat is bij ChatGPT betalend, ook in de mobiele versie. De Android-app en iOS-app werken dus met GPT-3.5 en de kennis van de gratis versie is (net als op de website) gebaseerd tot september 2021.