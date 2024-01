Dave Mills, uitvinder van NTP-protocol, is gestorven

NTP is sinds 1985 verantwoordelijk voor de synchronisatie van tijd tussen verschillende computers en netwerken wereldwijd. De uitvinder ervan, Dave Mills, overleed op 85-jarige leeftijd.

Dave Mills werkte in de jaren 1970 bij COMSAT en had onder meer een hand in Arpanet, de voorloper van het huidige internet. Hij is ook degene die eerst opmerkte dat, om computers in een netwerk vlot met elkaar te laten werken, ze synchroon moesten zijn qua tijd.

Daar kwam dus het NTP-protocol uit, ofte Network Time Protocol. De tijdsnotatiestandaard is vandaag aanwezig op miljarden toestellen en wordt gebruikt om hen synchroon te houden met een gezamenlijke bron. Die synchronisatie is onder meer nodig voor de integriteit van data, de beveiliging van netwerken en bijvoorbeeld ook de certificering van financiële transacties. Het protocol is misschien minder bekend, maar het vormt dus wel een essentiële bouwsteen van het huidige internet.

Mills werkte aan het protocol tot in de jaren 2000 en hielp onder meer om het mee te schalen met het snel groeiende internet. Voor zijn bijdragen aan netwerkprotocols kreeg hij in 2002 een IEEE Internet Award. Hij was emeritus professor aan de Universiteit van Delaware, waar hij ook 22 jaar lang les gaf. Dave Mills is op 85-jarige leeftijd gestorven.