De val van EncroChat leidde tot 6.500 arrestaties

Door de berichten van cryptotelefoonnetwerk EncroChat te onderscheppen, konden politiediensten 6.558 mensen arresteren en 900 miljoen euro aan geld verbeurd verklaren. Dat meldt Europol.

De beveiligde telefoondienst van EncroChat werd voornamelijk door criminele netwerken gebruikt. In 2020 hackten politiediensten in Nederland en Frankrijk het cryptonetwerk, waardoor ze twee maanden lang konden meeluisteren. Bij de initiële actie werden 746 mensen gearresteerd en werden kilo’s drugs buitgemaakt. De actie zou volgens de politie ook enkele moorden hebben voorkomen.

Nu drie jaar later hebben politiediensten zo’n 115 miljoen berichten gelezen van meer dan 60.000 gebruikers en zijn er nog een reeks arrestaties meer uit voortgekomen. Europol heeft het over 6.558 arrestaties, waarvan 197 grotere criminelen. Ook werd er beslag gelegd op zo’n 900 miljoen euro, naast tonnen drugs en honderden voertuigen, wapens en huizen, en zelfs tientallen boten en vliegtuigen.

Het gebruik van de buitgemaakte berichten is controversieel, omdat de politiediensten in dezen alle berichten heeft onderschept, in plaats van op zoek te gaan naar bewijs voor een specifieke zaak. Dat kan ingaan tegen Europese en lokale regels rond massasurveillance. Het is dus niet altijd duidelijk of de berichten ook als bewijslast in een rechtbank kunnen worden gebruikt. Sinds 2020 hebben politiediensten nog andere versleutelde netwerken opgerold, waaronder Sky ECC in België.