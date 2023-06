Digitale transformatie politie draait vierkant

Volgens een auditrapport van Deloitte, dat De Tijd kon inkijken, loopt de digitalisering bij de politie mank. De prioriteiten zijn zoek en de communicatie kan beter.

De politie werkt momenteel aan een grote digitale hervorming om de dienst te moderniseren en zo ook beter in een digitaal tijdperk aan misdaadbedrijding te doen. Dat gaat gepaard met heel wat investeringen

Onder dat project zit ook i-Police, een project van 300 miljoen euro dat tachtig toepassingen moet vervangen door één slimme databank met informatie in real time en koppeling aan andere dossiers, camerabeelden, foto’s, vingerafdrukken en andere informatie om zo sneller en efficiënter te werken. Maar een audit wijst er nu op dat het hele proces niet zo vlot als verwacht loopt.

De Tijd, dat het rapport kon inkijken, somt meerdere pijnpunten op. Zo slaagt de dienst DRI er niet in om informatiebeheer, informatieprocessen en ict projecten op elkaar af te stemmen en is haar rol niet goed afgebakend. Tegelijk is het onduidelijk welke projecten prioritair zijn en is er volgens het rapport een gebrek aan visie op het digitale transformatieproces.

Tegelijk zou er te veel focus zijn op het bouwen van IT-platformen en te weinig op veranderingsbeheer en de communicatie over de aankomende transformatie en hoe dat afgestemd wordt op operationele processen. De betrokkenen worden te weinig op de hoogte gehouden van de plannen en hun stand van zaken.

Informatieveiligheid

Het rapport hekelt volgens de zakenkrant ook dat er te weinig aandacht is voor informatieveiligheid. Dat gaat enerzijds over politiemensen die regelmatig de databanken van de politie misbruiken, maar ook over het slecht aanvullen van informatie en weinig interne controle daarop.

In een schriftelijke reactie aan De Tijd zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat er meer snelheid en daadkracht nodig is. Ze stelt dat er op basis van de audit een actieplan moet komen met duidelijke prioriteiten en planning, maar dat de transformatie van de politie ook langer zal duren dan deze legislatuur.