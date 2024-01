AI in muziek: Björn Ulvaeus (ABBA) pleit bij premier De Croo voor betere bescherming van auteurs

ABBA-zanger Björn Ulvaeus heeft in Brussel tijdens een ontmoeting met premier Alexander De Croo een oproep gedaan om op Europees niveau het auteursrecht van componisten beter te beschermen. Ulvaeus was er op bezoek in zijn functie als voorzitter van Cisac, een wereldwijde organisatie van auteursverenigingen. Het gesprek ging vooral over de impact van AI op de muziekindustrie.

De medeoprichter van ABBA was in Brussel om, nu ons land roterend voorzitter is van de Europese Raad, met premier De Croo te praten over de komst van AI in de creatieve sector. Wereldwijd zijn componisten bevreesd door de ontwikkelingen. Niet alleen omdat kunstmatige intelligentie het werk van songschrijvers zou kunnen overnemen, maar ook omdat muziek gemaakt door AI wel gebaseerd is op menselijk werk, terwijl die oorspronkelijke muziek niet vergoed wordt. Vertegenwoordigers van de Belgische auteursvereniging Sabam (voorzitter Jan Hautekiet en CEO Steven De Keyser) vergezelden Ulvaeus.

Mamma Mia

Het brein achter ABBA-hits als Dancing Queen, Take A Chance On Me en Mamma Mia is niet tegen artificiële intelligentie: ‘De technologie is fantastisch voor artiesten en songschrijvers, maar die AI-modellen komen tot stand door bestaande, beschermde muziek en daarvoor moet betaald worden. Europa moet nu de leider zijn in een betere bescherming van auteurs. Het is dringend’.

Eerste Minister De Croo had zeker oren naar de oproep van de Zweed: ‘Het is normaal dat artiesten vergoed worden voor de muziek die als input dient van AI-modellen. De European AI act daarover zit op een paar vingers van een akkoord. Heel veel elementen vandaag besproken zitten daar al in.’

De ABBA-componist toonde zich tevreden na de ontmoeting. ‘De premier is zeer goed geïnformeerd en luisterde goed naar onze argumenten. Dit was een zeer vruchtbare discussie’, aldus Ulvaeus.