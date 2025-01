CES 2025: Philips Hue-app krijgt generatieve AI-assistent

Gebruikers van de slimme Philips Hue-verlichting kunnen binnenkort een beroep doen op een AI-assistent. Die moet in staat zijn om gepersonaliseerde lichtscènes te genereren op basis van stemming, gelegenheid of stijl, zo klinkt het.

De Hue AI-assistent is ‘vanaf begin 2025’ beschikbaar. Gebruikers zijn vanaf dan in staat om (via de app) opdrachten in te typen of (met behulp van een smart speaker) uit te spreken, om zelf de sfeer te creëren die het best bij dat moment past. Voorlopig spreekt de assistent uitsluitend Engels. Of en wanneer er andere talen worden toegevoegd, is niet bekend.

De AI-assistent komt met een feedbackfunctie, zodat de fabrikant de werking gaandeweg verder kan verbeteren. John Smith, Business Leader bij Philips Hue, spreekt over ‘een nieuw tijdperk voor slimme verlichting’.

Hue Sync TV-app voor LG-schermen

Gelijktijdig met de AI-functie kondigt het bedrijf de Philips Hue Sync TV-app voor LG-televisies aan. In combinatie met de juiste verlichtingselementen laat deze app de lampen meekleuren met alle denkbare inhoud op het beeldscherm, gaande van streaming-apps tot gameconsoles (vergelijkbaar met de Ambilight-functie op Philips-tv’s). Ook formaten als Dolby Vision en 8K worden probleemloos ondersteund.

De Philips Hue Sync TV-app, die voorheen alleen voor Samsung-tv’s bestond, is geschikt voor LG-televisies die voorzien zijn van webOS24+. Aan de toepassing hangt wel een stevig prijskaartje van 130 euro, al kun je de app ook huren voor 2,99 euro per maand. De Philips Hue Sync TV-app blijft niettemin een goedkoper alternatief voor de fysieke Hue Play HDMI sync box 8K (349,99 euro), die overigens alleen lichtsynchronisatie biedt voor apparaten die via HDMI zijn aangesloten (en dus niet voor apps van de smart-tv zelf).