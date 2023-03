Dit jaar veertig nieuwe games op Netflix

Netflix gaat dit jaar veertig games naar zijn streamingplatform brengen. Het bedrijf zegt meer dan tachtig games in ontwikkeling te hebben.

Netflix wil al een tijd breder gaan dan films en series die je in één lang weekend kan bingen. Het bedrijf begon eind 2021 met het aanbieden van videogames op zijn streamingplatform. Die kan je dan spelen op een iOS- of Android-toestel. Momenteel zijn er zo’n 55 spellen op Netflix’ platform te spelen. Dat aanbod wordt dit jaar stevig uitgebreid, zo meldt het.

Dit jaar zouden er veertig games bijkomen. Volgend jaar komen ook Monument Valley 1 en 2, de populaire mobiele puzzelspellen, naar het platform. In totaal zijn er momenteel zeventig games voor het platform in ontwikkeling bij verschillende gamestudio’s, plus zestien bij Netflix zelf. Het bedrijf geeft geen cijfers over hoe vaak zijn games gespeeld worden, maar onderzoek van extern onderzoek moet aantonen dat de meeste abonnees hun weg nog niet naar dit aanbod hebben gevonden.