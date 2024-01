AI is de headliner op CES in Las Vegas

Na een jaar waar kunstmatige intelligentie alomtegenwoordig was, zien we ook op technologiebeurs CES dat AI in bijna elk product de show steelt.

Dat AI in 2024 nog belangrijker wordt staat buiten kijf. Producten worden ‘intelligenter’ of ‘menselijker’, dat lijkt de grote trend op CES dat dinsdag 9 januari van start gaat in Las Vegas.

Dit jaar verwacht CES zo’n 130.000 bezoekers en journalisten, aangevuld met 3.500 exposanten. Dit na een volledig online editie in 2021 door de coronapandemie, en een hybride event in 2022 dat 45.000 mensen telt, lijkt de grootste consumentenbeurs ter wereld weer terug van deels weggeweest.

De rol van AI wordt dit jaar snel duidelijk. Producten krijgen een stem, hebben plots toegang tot heel wat extra kennis en moeten toestellen een extra impuls geven. Van persoonlijke assistenten in voertuigen of robotica, tot het detecteren van dingen rondom hen, inclusief emoties, of reageren op reacties van een gebruiker, of reservaties voor een restaurant, het passeert allemaal op CES.

Vervallen melk opmerken met AI

CES gaat over alle soorten consumentenelektronica, en dus veel meer dan wearables of high tech systemen. Zo komt Samsung met een koelkast die recepten toont aangepast aan de smaak en gezondheidsbehoeften van haar gebruikers. Camera’s herkennen tot dertig voedingsmiddelen in de koelkast en kunnen met een alarmfunctie zelfs de vervaldatum melden.

Bij LG is er een televisie die ‘weet wat hij laat zien’. Het toestel gebruikt AI om de video-inhoud te analyseren en past de weergave aan. Dat wil zeggen dat onscherpe objecten scherper worden, of het kleurenpallet wordt aangepast aan de sfeer.

Meer in het huishoudsegment zien we onder meer robotstofzuigers, ijsmachines, koelkasten en diepvriezers die zich proberen te onderscheiden met ‘intelligentie’. Of een wasmachine die de cyclus aanpast aan de gewoontes van de gebruiker. Zelf de was uithalen en ophangen zit daar helaas nog niet in. Ook uw slaapkamer, badkamer, keuken en robotgrasmaaier kunnen slimmer volgens de vele aanbieders op CES.

De hond entertainen met AI

Zo is er ook Oro, een robot die je hond moet entertainen wanneer die alleen thuis is. Die kan een tennisbal gooien en beloont hem met eten als hij de bal terugbrengt. Maar de robot heeft ook een zicht dat vergelijkbaar is met dat van een hond, en het detecteert fragiele objecten om te voorkomen dat robot en viervoeter uw interieur slopen tijdens uw werkdag.

Vogelspotten met AI

Swarovski Optik heeft dan weer een intelligente verrekijker die kan zien welke vogelsoorten er zijn en ook foto’s en video’s kan maken. Met een prijskaartje van 4.600 euro is het wel voor wie echt heel erg geïnteresseerd is in vogels, maar niet meteen de moeite wil doen om de soorten zelf te leren kennen.

Tot slot is er ook iets voor jonge ouders: een kinderwagen met AI, die je baby automatisch wiegt. Deze innovatie komt van het Canadese Glüxkind, dat in combinatie met camera’s waarschuwt voor gevaren in de omgeving. Zo’n zelfwiegende kinderwagen bestaat al langer, maar ook hier zal de aanbieder ongetwijfeld vertellen dat met AI het leven let ietsje makkelijker wordt.