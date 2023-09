Amazon stopt generatieve AI in Alexa en komt met nieuwe gadgets

Spraakassistent Alexa moet slimmer worden. Dat is een van de aankondigingen die Amazon doet op zijn hardware-event. Qua nieuwe gadgets komen er onder meer een smarthome-scherm en een nieuwe router aan.

Amazons hardwaretak is verantwoordelijk voor onder meer de Ring camera’s en Alexa-toestellen. Op een jaarlijks hardware-event in de Amerikaanse staat Virginia kondigt het bedrijf een reeks nieuwe en geüpdatete toestellen aan.

Alexa

De opvallendste nieuwigheid is, hoe kan het dit jaar ook anders, dat Alexa generatieve AI krijgt. De digitale assistent was een van de eerste die op de markt kwam, maar dit type hulpjes leek dit jaar te worden ingehaald door de hype rond ChatGPT en gelijkaardige chatbots. Maar ook Alexa wordt nu uitgerust met nieuwe en bredere functionaliteiten, gebaseerd op een groot taalmodel. Met een nieuwe ‘AI Chat’ modus zou de assistent interessantere gesprekken kunnen voeren, en ook meer taken kunnen uitvoeren. Het is, zo zegt Amazon, nog een werk in uitvoering dat over verschillende iteraties wordt verbeterd. Wanneer dat alles ook zal werken in een taal die niet het Engels is, is bovendien niet meteen duidelijk.

Echo Show

De schermversie van Alexa, de Echo Show, is aan zijn achtste versie toe. Die krijgt onder meer upgrades voor schermkwaliteit, camera en microfoon. Nieuw aan dit toestel is een nabijheidssensor, die de gebruikersinterface kan aanpassen aan hoe ver je van het scherm staat. Kwestie van echt wel dat recept te kunnen lezen van de andere kant van de keuken.

Echo Hub

Een volledig nieuw toestel is de Echo Hub, een overkoepelend platform voor de verschillende domotica en smart gadgets in je huis. Amazon lijkt hiermee vooral een goedkoper alternatief te willen bieden voor de bestaande ‘smart home’ schermen. Je kan het ding bedienen als een Alexa, maar er zit ook ondersteuning in voor de meeste bekende domotica-protocols. Het zou zo’n 140.000 smart home toestellen moeten kunnen ondersteunen.

Ring Stick Up Cam Pro

De nieuwe versie van Amazons bewakingscamera krijgt extra tracking functies. De zogeheten ‘Bird’s Eye View’ bestaat uit een radar die personen volgt terwijl ze door het beeld lopen. De functie zit al op enkele bestaande toestellen, maar zal dus ook beschikbaar zijn in de nieuwe Stick Up Cam Pro. Dat is een camera die je zowel binnen als buiten kunt zetten om de huishoudhulp en andere bezoekers te volgen. In HDR, met nachtzicht en microfoon.

En verder

Amazon komt daarnaast ook met een nieuwe versie van zijn router, de Eero Max 7 ondertussen. Het toestel combineert de functies van router, range extender en repeater, maar daar tel je dan wel zo’n 600 dollar voor neer. Europese prijzen zijn er nog niet. De Eero Max 7 ondersteunt 10-gigabit Ethernet-verbindingen en zou bijvoorbeeld een bestand van 50GB kunnen downloaden in minder dan een minuut (als je provider dat toelaat uiteraard).

Echo Frames, de smart glasses van Amazon, hebben ook een update gekregen, in de vorm van een langer batterijleven. De brillen zelf hebben nu een smaller frame, waardoor ze nu meer op een ‘gewone’ bril lijken.