Apple mag deel van zijn smartwatches niet in de VS verkopen

De Verenigde Staten verbiedt de verkoop van enkele Apple smartwatches. De verkoop was eerder al opgeschort om een patentdispuut, maar die beslissing is nu definitief.

De handelsautoriteit ITC adviseerde op 27 oktober om bepaalde modellen van de Apple Watch te verbieden, na beschuldigingen van het medische bedrijf Masimo. Apple zou zonder licentie gebruik maken van diens gepatenteerde technologie om het zuurstofgehalte in het bloed te meten.

Masimo haalde in oktober gelijk in een procedure voor het ITC, die de invoer van de betreffende Apple Watch-modellen aan banden legde. De administratie van Joe Biden had tot 25 december om met haar veto de beslissing van de ITC ongedaan kan maken. ‘Na diepgaande consultaties’ heeft handelsvertegenwoordiger Katherine Tai ‘beslist om zich niet te verzetten tegen de beslissing van de ITC, die definitief is geworden op 26 december 2023’, aldus de diplomatieke missie voor Handel, die verbonden is aan het Witte Huis.

Apple had al op 18 december aangekondigd de verkoop van de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 op te schorten als voorzorgsmaatregel voor het geval dat de beslissing van de ITC bevestigd wordt. Apple gaf wel aan niet akkoord te gaan met de ITC en indien nodig gerechtelijke stappen te willen nemen om zijn gelijk te halen.