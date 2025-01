CES 2025: een robotkatje dat je dranken afkoelt

In Las Vegas loopt momenteel de Consumer Electronics Show (CES), een van ‘s werelds grootste technologiebeurzen. Traditioneel vind je daar ook een hoop leuke gadgets, waaronder dit robotkatje van het Japanse Yukai Engineering.

Yukai Engineering lijkt zich vooral te specialiseren in verschillende poezelige robots, meestal voor therapeutische doeleinden. Deze kleine robot doet echter iets anders: je hangt het toestelletje aan je mok en het blaast op je koffie, thee of warme choco.

Het ding heet Nékojita FuFu (’neko’ is het Japanse woord voor kat, ‘fufu’ de onomatopee voor blazen in de taal). In het kleine robotje zit een mini-ventilator en een speciaal algoritme dat blaast aan verschillende sterktes en intervals, en op die manier een persoon nabootst. Er zijn een achttal modi, van sterk blazen tot een soort ‘stop and go’ om te zien of je eten al genoeg gekoeld is.

Het toestelletje is het resultaat van een interne ‘Make-a-Thon’ en zou later dit jaar uitkomen voor zo’n 25 dollar.