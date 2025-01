CES 2025: een spiegel die je gezondheid meet

Op CES, de grote technologiebeurs in Las Vegas, stelt Withings een nieuwe ‘slimme’ spiegel voor. De Omnia Health Screening Mirror moet je gezondheid in kaart brengen.

Withings kent u onder meer van de slimme fitness trackers en ‘smart’ weegschalen. Met de Omnia Health Screening Mirror gaat het bedrijf iets groter. Met deze spiegel kan je dagelijks een volledige 360° ‘gezondheidscheck’ doen. De display toont onder meer verschillende vitale functies zoals je hartritme, bloeddruk en eventuele onregelmatigheden in je hartslag. Het toestel komt met een voetstuk dat je ook weegt, en het houdt evoluties in je gewicht bij, watermassa, spieren versus hoeveelheid vet, enzovoort. In combinatie met andere Withings-toestellen kan je op de spiegel ook de statistieken van je slaapkwaliteit en meer tonen.

We weten niet hoeveel nood we hebben aan iemand die ons nog eens zegt dat we op dieet moeten gaan, of meer moeten sporten, of vroeger gaan slapen, maar Withings voorziet alvast een AI assistent die je feedback geeft. Die bot moet ook kunnen helpen bij motivatie.

Het toestel is momenteel nog een vroeg concept. Dat betekent dat het er misschien nooit echt komt. Withings ziet al wel opties in de toekomst voor telegezondheid, waarbij je via de spiegel je gegevens naar dokters of coaches kunt sturen.