CES 2025: Samsung rust televisies uit met Vision AI

Samsung maakt zijn smart-tv’s dit jaar nog een stukje slimmer. Op de CES-techbeurs in Las Vegas introduceerde het Zuid-Koreaanse bedrijf de eerste schermen met Vision AI-technologie, die een dosis kunstmatige intelligentie aan de kijkervaring toevoegen.

Vision AI is de verzamelnaam voor een heleboel snufjes die aangedreven worden door artificiële intelligentie. In de eerste plaats gebruikt Samsung de AI om de beeld- en geluidskwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt door in realtime de content op het scherm én de omgevingsfactoren te analyseren, waarna beeld en audio op dynamische wijze worden geoptimaliseerd. Bepaalde modellen krijgen 8K AI Upscaling Pro mee, waarbij AI programma’s in ‘lagere’ resoluties ‘intelligent’ kan opkrikken naar 8K-kwaliteit.

Alles ondertiteld

Maar het zijn toch vooral de échte AI-snufjes die tot de verbeelding spreken. Live Translate bijvoorbeeld, waarbij een AI-model televisieprogramma’s – in welke taal ook – rechtstreeks vertaalt en ondertitelt. Of hoe je straks probleemloos naar zenders als ZDF of TF1 kijkt, zelfs al is je Duits of Frans niet zo best.

Click to Search geeft dan weer onmiddellijk informatie over wat er wordt weergegeven op het scherm. Denk aan de naam van een acteur, details over een bepaald product of aan de locatie van de filmset in beeld. Streamingdiensten als Amazon Prime en Apple TV+ hebben ook een aantal van die mogelijkheden, maar op de nieuwe Samsung-televisies werkt het in principe met eender welke content. Voor een deel van de AI-functies leunen de schermen overigens op de Copilot-technologie van Microsoft.

Centrale hub

Net als Apple en Google wil ook Samsung in je woonst aanwezig zijn met een centrale hub. De Vision AI-schermen lijken die rol prima te kunnen vervullen. Zo bieden ze uitgebreide ondersteuning voor het SmartThings-ecosysteem van Samsung, om via de televisie je volledige slimme woning te bedienen en beheren. De functie Home Insights geeft zelfs realtime updates over je huishoudelijke omgeving, zoals veiligheidswaarschuwingen en andere meldingen.

Nog noemenswaardig is Pet and Family Care, een feature van de Vision AI-televisies die het gedrag van huisdieren en gezinsleden in de gaten houdt. Stel dat je kind in slaap valt tijdens het tv-kijken, dan zal het toestel bijvoorbeeld automatisch de verlichting in de ruimte dimmen en andere instellingen aanpassen om het comfort te verhogen.