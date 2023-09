De opvallendste nieuwkomers van de IFA-techbeurs op een rijtje

Van draagbare televisietoestellen tot luidsprekers met zonnepanelen en nog veel meer. Afgelopen weekend stelden heel wat techgiganten in Berlijn hun nieuwste gadgets voor waarmee ze de technologiemarkt hopen te veroveren.

Samsung Freestyle 2

Het Zuid-Koreaanse Samsung presenteerde in Berlijn de opvolger van zijn eerste draagbare projector, de Freestyle, die overigens ook prima als 360°-stereoluidspreker gebruikt kan worden. De mobiele projector, die echt niet veel plaats inneemt, levert muurprojecties met een diameter van maximum 100 inch. Dat scherm kan men projecteren op de muur of op het plafond, aangezien de projector 180° kantelbaar is in de hoogte.

Wat nieuw is aan de tweede generatie projectoren: je kan vanaf nu twee toestellen combineren. Zo biedt Samsung gebruikers de mogelijkheid om hun scherm uit te breiden tot maximaal 160 inch. Naast het combineren van twee projectoren, brengt de fabrikant ook wat extra features van een Smart TV naar de Freestyle-modellen. Gebruikers hebben vanaf nu via de projector rechtstreeks toegang tot de Samsung Gaming Hub, die er trouwens kosteloos bijkomt.

Releasedatum: 31 augustus 2023.

Richtprijs: 999 euro

© Samsung

Lenovo Legion Go

Op het eerste zicht heeft Lenovo’s nieuwste gamingtool enorm veel weg van de welbekende Nintendo Switch. Dit handheld-concept is volgens Lenovo nu voor het eerst beschikbaar op een Microsoft-gestuurd gaming-apparaat. De console draait op Microsoft 11 en komt later vermoedelijk nog met een krachtigere Z1 Extreme-chip op de markt (momenteel nog een AMD Ryzen Z1), al zal daar waarschijnlijk ook een hoger prijskaartje aan vasthangen. Tussen de controllers pakt Lenovo uit met een hoogstaand touchscreen beeldscherm (1.600p) dat volledig uitneembaar is en ook als autonome tablet kan gebruikt worden.

Niet het beeldscherm – of beter gezegd de tablet – maar vooral de controllers zorgen ervoor dat Lenovo kan pronken met zijn nieuwste Legion Go-assortiment. Deze controllers kunnen vast aan het display, los van het scherm en zelfs als klassieke computermuis gebruikt worden. De controllers hebben een erg herkenbaar uiterlijk voor Xbox-gebruikers, met joysticks langs beide kanten en de klassieke ABXY-toetsen. Dat maakt de console alvast erg toegankelijk.

Lenovo gaat zelfs nog een stapje verder om ook de veeleisende gamer tegemoet te komen en voorziet zijn controller van Hall-effect joysticks, net als Sony’s nieuwste PS5 controller of de Xbox Elite Controller. Dat moet het zogenaamde ’tegenstribbelen’ – of in vakterminologie de stick-drift – van de joysticks vermijden.

© Lenovo

Releasedatum: verwacht in november 2023.

Richtprijs: 799 euro

Urbanista Malibu speaker

De meesten onder ons hebben thuis wellicht meer dan één luidspreker. Toch heeft net die ene, die we na veel twijfelen dan maar zullen nemen, een lege batterij. Daar brengt het Zweedse Urbanista verandering in, door naar eigen zeggen voor het eerst een luidspreker op de markt te brengen die zichzelf kan opladen: de waterdichte Malibu uit het Powered by light-assortiment.

Het Powerfoyle solar cell-systeem, waar Urbanista gebruik van maakt, bestaat uit een geprint en flexibel plastic laagje dat licht opvangt en omzet naar stroom. Dat ‘zonnepaneel’ werkt vanzelfsprekend in de buitenlucht waar het rechtstreeks zonlicht kan opslokken, maar kan ook binnenshuis opladen – ondanks de mindere lichtinval. Met zo’n laagje solar cell-technologie bovenop de speaker hoef je hem bijna nooit op te laden met de voorziene stroomkabel. En tot slot, geen nood: voor ’s avonds heeft het gadget een reservebatterij die een volledige dag hoort mee te gaan.

De Malibu-speaker. © Urbanista

Releasedatum: verwacht eind september 2023.

Richtprijs: 169 euro

LG StanbyME Go TV

Misschien wel het meest bizarre stukje technologie op deze IFA-beurs: een draagbare touchscreen-tv van LG. In een stevige handkoffer verschuilt zich een 1080p LCD-televisiescherm, zo’n 27 inch groot (zie de foto bovenaan dit artikel). Ideaal voor de ongeduldige gamer die elk vrij moment wil benutten, voor de bingewatchers die op reis niets willen missen van hun favoriete series of voor ouders die de kids tijdens een lange rit op de achterbank willen sussen.

De mobiele televisie beschikt over zowel een USB als over een HDMI-aansluiting, waardoor het verschillende hardware zoals PlayStations of simpelweg externe harde schijven ondersteunt. LG biedt een display aan met drie uur autonome speeltijd (gevoed door de ingebouwde batterij), dat erg flexibel is: het suitcase-model kan dankzij de ingebouwde steunarm zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Wie graag de nieuwe StandbyME GO zou meenemen op reis, moet wel één minpuntje meesleuren – letterlijk dan: de koffer weegt zo’n 12,7 kilogram.

Releasedatum: het LG display wordt in de VS midden oktober verwacht, in Europa is het nog wat langer wachten op de suitcase televisie.

Richtprijs: 999,99 dollar (de prijs in Europa is voorlopig nog niet bekend)