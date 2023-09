Dyson-hoofdtelefoon met luchtzuivering was géén vroege 1 aprilgrap en is nu echt te koop

Toen Dyson het ding op 30 maart 2022 onthulde, waren we ervan overtuigd dat het om een vroege 1 aprilgrap moest gaan: een hoofdtelefoon met een Darth Vader-achtig mondstuk om de lucht om je heen te zuiveren!? Maar zie, vanaf vandaag is de Zone écht verkrijgbaar – in twee verschillende modellen nog wel.

De merknaam Dyson is al sinds jaar en dag synoniem voor knap ontworpen, enigszins prijzige stofzuigers, ventilatoren en luchtreinigers. Een hoofdtelefoon van deze fabrikant, zomaar out of the blue, dat zou wel heel straf zijn, en een exemplaar met een mondstuk voor luchtzuivering, dat klonk ronduit absurd en ongeloofwaardig. Maar oprichter en naamgever James Dyson had zowat iedereen voor de gek gehouden, juist doordat de Zone al die tijd géén grap bleek.

Filtert stikstofdioxide én achtergrondgeluid weg

Wat niet wegneemt dat het gadget, en jij ook als je ‘m draagt, er toch wat komiek uitziet. Dat wil zeggen, in combi mét het eerdergenoemde mondstuk dat, samen met de oorschelpen, instaat voor de luchtzuivering. Dat is namelijk afneembaar en doet verder niets af aan de werking of geluidskwaliteit van de hoofdtelefoon zelf. Behalve over een koolstoffilter om 99 procent van de ultrafijne deeltjes van stadsvervuiling te filteren (zoals stikstofdioxide) beschikt de headset namelijk ook over geavanceerde noise cancelling: acht microfoons onderdrukken constant het storende achtergrondgeluid van, bijvoorbeeld, het verkeer op straat.

Andere eigenschappen van de Dyson Zone zijn de oplaadbare accu die het wel vijftig uur uitzingt, handenvrij telefoneren met ruisonderdrukking en een app die onder meer de luchtkwaliteit in de omgeving weergeeft. Het toestel wordt geleverd met een USB-C-oplaadkabel en opberghoes, en komt in twee versies: de ‘gewone’ Zone heeft één elektrostatisch filter en kost 699 euro, de Zone Absolute+ herbergt een tweede elektrostatisch filter, komt met een adapterkit voor in het vliegtuig en heeft een richtprijs van 749 euro.