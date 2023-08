Escents laat u binnenkort de koffie ruiken in VR

De vernieuwingen in virtual reality-hardware zijn nog niet afgelopen, zo bewijst het Britse Scentient. Met zijn Escents-toestel wil de startup zelfs een nieuw menselijk zintuig binnenbrengen in virtuele werelden: geur!

Geur is altijd al het onderbedeelde zintuig geweest in de werelden waarnaar de mens wil ontsnappen. Herinner u bijvoorbeeld Smell-o-vision, een systeem dat in de late jaren 50 geuren in Amerikaanse bioscoopzalen wilde binnenblazen (en dat na één experiment, de film Scent of Mystery uit 1960, al werd opgedoekt). En nu bestaat er ook een soort tegenhanger daarvan voor virtual reality-toepassingen.

De Britse startup Scentient is bezig aan een product dat het zelf Escents noemt, een hoefijzervormig apparaat dat om de nek van de VR-gebruiker kan worden gedragen, en dat geuren die relevant zijn voor diens virtuele ervaringen in de onmiddellijke omgeving van zijn neus blaast. Het toestel werkt met vier ventielen, waaronder patronen met geurstoffen kunnen worden ingebracht. Via een draadloze verbinding met de headset kunnen die ‘geurcartouches’ vervolgens worden getriggerd door op een bepaalde locatie in de virtuele wereld te belanden, of er een welbepaalde handeling in uit te voeren.

Eerst(e) hulp

Een eerste prototype van de Escents werd afgewerkt in 2022, en nu werkt het bedrijf naar eerste marktuitrol toe. De eerste toepassing waarvoor Scentient het toestel op de markt wil brengen is het trainen van hulpverleners als brandweerlui en spoedverplegers. Die kunnen zo sneller en efficiënter worden getraind om gevaren te detecteren met hun neus. Het is de bekende propositie waarmee ook de allereerste virtual reality-brillen hun eerste kritische massa vonden: situaties simuleren die te gevaarlijk, of te duur, zijn om op grote schaal in de fysieke realiteit na te bootsen.

Geur = emotie

Er wordt ook aan een consumentenversie gedacht, maar die zit wat verderop in de roadmap, zegt de Britse startup tegen Wired. Maar Scentient ziet ook daar wel glasheldere toepassingen. In de link tussen geur en herinneringen, bijvoorbeeld. De olfactorische cortex van ons brein is een directe buur van de amygdala, de neuronenkern waar onze meest basale emotionele en hormonale reacties worden aangestuurd. Door die op de juiste manier te stimuleren, denkt het bedrijf, kan misschien de uncanny valley – de nog steeds gapende kloof tussen wat we als ‘echt’ beschouwen en wat we zien in de virtuele wereld – nog een eind worden gedicht.

‘Als je kijkt naar VR-ervaringshubs waar een groep vrienden naartoe gaat om bijvoorbeeld een zombie-shooter te spelen, is dat een veel aantrekkelijkere markt voor ons,’ zegt medeoprichter Ivan Novikov tegen Wired. ‘Er is zelfs al wat onderzoek naar gedaan, waarbij mensen geur toevoegden aan een VR-versie van een groepshorrorgame en ze ontdekten dat de stressniveaus en de onderdompeling veel hoger waren.’