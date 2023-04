Fitbit-eigenaars kunnen deze zomer hun Google-account gebruiken

Gebruikers van de Fitbit-wearables zullen over enkele maanden met hun Google-account kunnen inloggen op het platform van de dienst. Dat is een nieuwe stap in de integratie van de twee.

Sportwearable-bedrijf Fitbit werd in 2021 opgekocht door techgigant Google. De integratie van de twee is ondertussen op stoom aan het komen. Vanaf deze zomer zullen Fitbit-gebruikers bijvoorbeeld kunnen kiezen of ze met hun Fitbit-account dan wel hun Google-account willen inloggen. Wie nog geen Fitbit-account had, krijgt overigens geen keuze, zij kunnen alleen een Google Account gebruiken.

Bedoeling is om op termijn alle accounts over te zetten naar Google, iets wat volgens het bedrijf handiger is, omdat je dan minder wachtwoordne moet onthouden. De integratie van de twee diensten stuit echter op gemor van bestaande gebruikers. Bestaande functies, zoals uitdagingen en trainingsgroepen, zijn geschrapt zonder te worden vervangen. Ook servers lijken vaker uit te vallen.

De overzetting van accounts heeft volgens Google alvast geen impact op de gezondheidsdata die je Fitbit al over je heeft verzameld. Het bedrijf belooft ook dat die data apart worden gehouden van de gegevens die Google voor zijn Google Ads bijhoudt. Dat laatste was een voorwaarde voor de goedkeuring van de overname door Europese regulatoren.