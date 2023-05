Google kondigt smartphone met plooibaar scherm aan

Google heeft bevestigd dat het een smartphone zal introduceren met een plooibaar scherm. Het Zuid-Koreaanse Samsung, momenteel nog duidelijk marktleider in die nichemarkt, krijgt er dus een stevige concurrent bij.

De Amerikaanse internetgigant heeft een korte video gepubliceerd waarin de vouwtelefoon te zien is. Het toestel kreeg de naam Pixel Fold en plooit open als een boek. Op 10 mei zal Google meer informatie geven tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie Google I/O in Californië.

Samsung heeft al twee types vouwbare smartphones op de markt gebracht: het ene klapt open tot het formaat van een tablet, het andere is compacter en heeft uitgeklapt de omvang van een gewone smartphone. Ook Chinese aanbieders hebben in de voorbije jaren al vouwschermen gelanceerd. Die bleven tot nu toe vooral op de Chinese markt.

Het is nog maar de vraag of het toestel naar België komt. In ons land is officieel nog geen enkele Pixel-telefoon te koop, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland.