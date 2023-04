Google ondersteunt geen slimme schermen voor derden meer

Slimme schermen met de Google Assistant zijn schijnbaar het nieuwste slachtoffer van Google’s snoeiwoede. Ondersteuning voor derde partijen is afgesloten.

Het was techblog 9to5Google die het eerst opmerkte, maar Google biedt geen ondersteuning meer voor zogeheten Smart Displays. Onder meer Lenovo, JBL en LG brachten de laatste jaren slimme schermen uit die je kon bedienen met de Google Assistant, de stemassistent van de techgigant. Met het einde van de ondersteuning is dit type van toestellen in de praktijk dood.

Het idee van een smart display was dat je een stemassistent, zoals Google die zelf in de Nest stopt, op een scherm zet. Zo kan je er naast het opvragen van timers en weerberichten ook videogesprekken mee voeren en filmpjes of fotoshows mee afspelen. De Smart Display technologie van Google bood een simpele gebruikersinterface voor het aanraakscherm van zo’n toestel.

De productlijn werd gelanceerd in 2017 en bestond uit maar enkele toestellen, waaronder de Lenovo Smart Display en moest een antwoord bieden op gelijkaardige producten van Amazon (de Echo Show) en de ondertussen ook al niet meer bestaande Portal van Facebook/Meta. Een jaar nadat de eerste derde partijen met toestellen kwamen, lanceerde Google zelf een slim scherm (de Nest Hub), met een ander besturingssysteem dan het oplegde aan derde partijen, en aan veel lagere prijs. Voor die derde partijen vervalt nu ook de ondersteuning. De toestellen zullen nog enige tijd blijven werken, maar krijgen geen updates meer.