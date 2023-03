Google stopt ook met zakelijke Google Glass

Na de consumentenversie komt ook de professionele versie van Google Glass dit najaar ten einde. Het toestel blijft werken, maar updates of herstellingen zijn niet meer mogelijk.

Google Glass Enterprise Edition 2 werd in 2019 gelanceerd voor 999 dollar en is een bril met onder meer een heads-up display en een camera. Zo kan je informatie voor je ogen geprojecteerd zien terwijl je handen vrij blijven. Google promootte het toestel onder meer voor in fabrieksomgevingen of de medische sector.

Maar zoals wel vaker met een product van Google wordt het na een beperkt succes weer afgeschreven. 9to5Google ontdekte documenten waaruit blijkt dat de ondersteuning voor het toestel op 15 september wordt stopgezet. Tegenover The Verge bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dat.

Het toestel zal wel blijven werken, maar er komen geen updates meer en wanneer de bril stuk gaat is het niet langer mogelijk om hem te vervangen.

Google Glass verscheen voor het eerst in 2012 als een experimenteel project van Google, het was daarmee een van de eerste augmented reality-toestellen van een grote speler. Het toestel zorgde voor heel wat hype, maar ook voor ongerustheid bij omstaanders omdat de bril ook kon filmen. Tegen 2015 werd de bril weer stopgezet bij gebrek aan interesse, om later een comeback te maken als zakelijk product, dat nu ook wordt stopgezet.