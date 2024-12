IDC ziet wearables-markt met 6,1 procent groeien

Marktvorser IDC becijferde dat er in het afgelopen jaar 6,1 procent meer wearables zijn verkocht dan in 2023. In totaal gaat het om zo’n 538 miljoen verscheepte apparaatjes.

Volgens de Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker van IDC remt de groei in 2025 wel wat af, naar 3,9 procent. Dat schrijven de onderzoekers vooral toe aan het volwassen worden van grote afzetmarkten. Onder de noemer wearables vallen nagenoeg alle draagbare elektronische gadgets, gaande van activiteitentrackers en smartwatches over oortjes tot slimme brillen en ringen.

Pandemie

Hoewel er over het algemeen méér wearables zijn verkocht, nam de vraag naar smartwatches het voorbije jaar juist af met 4,5 procent. Dit komt volgens IDC vooral door uitdagingen op grote afzetmarkten als de Verenigde Staten en India. Zo is er in India een overaanbod, vooral van laaggeprijsde apparaatjes. Dat resulteert in verhoogde voorraden en een prijsoorlog. Ook de Amerikaanse markt gaat gebukt onder verzadiging, omdat veel gebruikers nog prima tevreden zijn met de smartwatches die ze tijdens de pandemie aanschaften. Voor 2025 is de verwachting niettemin dat er weer 1,7 procent méér slimme uurwerken zullen worden aangeschaft.

Zogenaamde hearables, zoals draadloze oortjes, hadden een beter jaar achter de rug. Deze categorie groeide met 10,3 procent, onder meer door de opkomst van nieuwe designs (zoals het ‘open ear’-ontwerp) en dalende prijzen. Ook relatief nieuwe soorten gadgets, zoals slimme ringen en eenvoudige slimme brillen, worden voor de consument steeds aantrekkelijker.

