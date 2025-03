Nieuwe Apple iPad Air draait op M3-chip

Apple heeft een nieuwe iPad Air aangekondigd. Het toestel komt in twee maten (11 en 13 inch) en zal op een nieuwe M3-chip draaien.

Die M3-chip zit ondertussen al in meerdere toestellen van Apple, waaronder Macbooks en iMacs, maar zat tot nu nog niet in een iPad Air. Het gaat om een cpu met acht ‘cores’ en een gpu met negen kernen. Een en ander zou de nieuwe iPad Air twee keer sneller moeten maken dan de iPad Air met een oudere M1-chip. Nog volgens Apple werkt de Neural Engine in het nieuwe toestel ook tot zestig procent sneller bij het verwerken van ‘AI-gebaseerde workloads’, iets wat van pas zal komen nu de iPad Air ook is uitgerust met Apple’s Intelligence AI.

Verder zijn er aan de buitenkant geen grote hardware-upgrades. De iPad Air komt in een zestiental verschillende versies, afhankelijk van grootte (11 inch of 13 inch), netwerkmogelijkheden (wifi of ook mobiel) en opslagruimte (128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB). De toestellen van 11 inch gaan voor prijzen van 719 euro (128 GB storage en alleen wifi) tot 1519 euro (1TB met wifi en mobiele netwerkmogelijkheden). Voor de versie van 13 inch betaal je tussen de 969 euro (wifi, 128 GB) en 1769 euro (wifi en mobiel, 1 TB).

Magic keyboard en iPad

Naast een nieuwe iPad Air, heeft Apple ook een vernieuwd Magic Keyboard aangekondigd. Dat toetsenbord is gemaakt om te werken met de iPad Air. Je klikt het magnetisch vast aan de iPad. De nieuwe versie heeft een grotere trackpad en bevat veertien functietoetsen voor instellingen zoals schermhelderheid of volume. Je telt voor het toetsenbord 329 euro neer voor de 11 inch-versie, of 349 voor het toestel dat je op een 13 inch iPad Air klikt.

Er komt verder ook een opgefriste versie van het basismodel van de iPad. Dat toestel bevat een A16-chip, die volgens Apple zo’n 30 procent sneller gaat dan de voorganger. Het krijgt ook meer opslagruimte, 128 GB, 256 GB of 512 GB. Prijzen voor de iPad starten bij 409 euro.