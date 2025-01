Nieuwe Samsung Galaxy S25 zet in op AI, met de nodige privacy

Zitten we met zijn allen te wachten op meer kunstmatige intelligentie? Samsung gokt alvast van wel. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft de nieuwe S25-versies van zijn vlaggenschip-smartphones voorgesteld, en die zitten propvol ingrepen die je via AI hopelijk het leven makkelijker moeten maken.

De Galaxy S25-serie komt met drie modellen, de S25 Ultra, S25+ en de S25. Onder de motorkap bevatten ze een Qualcomm-chip (ook in Europa trouwens, waar eerdere modellen al eens een andere krachtbron hadden). Het gaat om het Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, een aangepaste versie voor Samsung Galaxy die een pak efficiënter moet werken. Die SoC stuurt Android aan, met Samsungs One UI7 er bovenop. Voor gamers is het nog goed om weten dat die chip is uitgerust met een Vulkan Engine en verbeterde Ray Tracing, zodat je er zwaardere games toch nog vloeiend op kunt spelen.

Qua opslag zijn er zoals vaak verschillende versies van de toestellen verkrijgbaar, van 256GB tot 1 terabyte, maar elk van de smartphones in deze reeks bevat wel 12GB werkgeheugen.

AI compagnon

Die kracht lijkt er deels voor gemaakt om een hoop nieuwe functies aan te sturen. Samsung positioneert dit toestel namelijk vooral als een AI-compagnon, eentje die verschillende ‘AI-agents’ bevat. Het idee daarachter is dat het toestel je behoeften en voorkeuren aanleert, maar dan zonder je privacy in gevaar te brengen. De gegevens blijven, aldus Samsung, in de edge op je toestel. Ze zitten zelfs netjes in de Knox Vault, Samsungs beveiligde kluis, mét post-kwantum cryptografie.

In de praktijk is die AI overigens niet langer Bixby, Samsungs eigen AI-assistent. Die werd verbannen naar de systemen voor huishoudtoestellen, terwijl de Galaxy-gadgets nu een geïntegreerde versie krijgen van Googles Gemini. Dat systeem werkt bij een eerste hands-on test wel vrij goed. Google heeft om voor de hand liggende redenen een vlotte interactie met Android, en de combinatie laat Samsung toe om een aantal interessante functies in te voeren.

Zo is er Googles Circle to Search, waarbij je een cirkeltje trekt op je scherm rond iets dat je wil opzoeken, zij het een telefoonnummer, QR code, beeld of iets anders. Je kan ook stemcommando’s geven aan verschillende apps van Galaxy en Google. Zo zou je de fotogalerij kunnen vragen een specifieke foto van je kat op te zoeken. Interessant wordt het helemaal als je die dingen kan combineren. Het voorbeeld dat Samsung geeft is de AI-assistent vragen om automatisch alle matchen van je team online op te zoeken en hen dan in je agenda te zetten. Die functies werken overigens niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands, Frans en Duits, voor zover de apps in kwestie een versie in die taal hebben. Dat is standaard al zo voor de Galaxy-apps en die van Google.

Naast die functies zitten er in de Galaxy S25 ook AI-hulpjes die we ondertussen wat vaker in kantooromgevingen zien en die vooral de productiviteit moeten verbeteren. Denk dan bijvoorbeeld aan het automatisch uitschrijven van gesprekken, samenvatten van teksten en noteren. Het toestel bevat ook een Now Brief-systeem, in principe een korte samenvatting voor je dag. ‘s Ochtends geeft die bijvoorbeeld het weerbericht en je afspraken, ‘s avonds zal die dan weer oplijsten hoeveel stappen je die dag gezet hebt.

De Samsung Galaxy S25 Ultra © Samsung

Scherm en camera

De drie toestellen zijn uitgevoerd in stevig aanvoelend metaal en moeten toch vooral degelijkheid uitstralen. De S25 Ultra heeft daarbij een 6.9-inch scherm gemaakt uit Corning Gorilla Armor 2 glas, de nieuwste versie van het gepantserde glas. Dat scherm is iets groter dan het gelijkaardige display van de S24. De toestellen blijven wel dezelfde maat, maar de randjes van het scherm zijn nu dunner. Voor de S25 en S25+ gaat het om schermen van respectievelijk 6.2-inch en 6.7-inch, beide in ‘gewoon’ Corning Gorilla glas. De hele reeks heeft een IP68-rating voor waterbestendigheid.

Kijken we dan naar camera’s, dan heeft de S25 Ultra er een hele waaier, iets wat je ook ziet aan de reeks cirkels op de achterkant. Het gaat van een 50MP Ultra-Wide camera over een 200MP groothoekcamera tot een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 10MP telelens met 3x optische zoom. De ProVisual Engine in het toestel zelf moet het onder meer mogelijk maken om beelden van die verschillende perspectieven samen te brengen en bijvoorbeeld scherpere of lichtere foto’s te maken. Aan de voorkant vind je nog een 12MP selfiecamera.

Bij de S25 en S25+ is de situatie iets soberder, met een 12MP ultra-wide camera en 50MP groothoeklens en 10MP telelens. Ook hier zit er een 12MP camera aan de voorkant.

De Samsung Galaxy S25+ © Samsung

Batterij en prijzen

De batterij is daarnaast een vrij typische 5.000mAh voor de Ultra, en 4.000 of 4.900 mAh voor de S25 en S25+. Interessant is hier wel dat Samsung voor het basismodel enkele stappen zet richting circulaire economie. De helft van het cobalt uit de batterij voor dit model komt uit gerecycleerde Galaxy-batterijen van toestellen die eerder werden ingeruild. Samsung hoopt het project later nog uit te breiden.

In dezelfde zin belooft het bedrijf overigens ook dat je toestel toch een paar jaar zal meegaan. Samsung zal zeven generaties upgrades van het besturingssysteem en zeven jaar lang beveiligingsupdates voor de S25-serie ondersteunen.

De Galaxy S25 Ultra is vanaf nu te bestellen voor een adviesprijs vanaf 1.449 euro. De Galaxy S25 en Galaxy S25+ kosten respectievelijk 899 euro en 1.149 euro.