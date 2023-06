Review: OnePlus Pad – Degelijke tablet die de verwachtingen nét niet inlost

OnePlus richt zich met de Pad op de markt van tablets in het middensegment, die toch iets meer waar voor hun geld moeten leveren. Het resultaat is een degelijk toestel dat ons net iets op onze honger laat zitten.

We kennen OnePlus vooral als maker van smartphones in het solide segment ‘degelijke specs voor een iets goedkopere prijs dan de topmerken’. Maar dat is een erg volle markt, dus timmert het Chinese bedrijf al een tijdje aan de weg om het merk iets uit te breiden. Er zijn ondertussen bijvoorbeeld audioproducten en televisies bijgekomen, die allemaal deel moeten uitmaken van het OnePlus One ecosysteem. Een beetje Apple of Samsung achterna maar dan, voorlopig toch, op kleinere schaal.

Het is in die context dat we de eerste tablet van OnePlus tegenkomen, de OnePlus Pad. Zoals bij de smartphone is het een toestel dat qua prijs mooi in het middensegment past, maar wel redelijk stevige specificaties onder de motorkap verbergt. Wij probeerden het toestel enkele weken uit.

LCD met dunne randjes

De tablet heeft een mooi scherm met 11,61 inch diagonaal. De verhouding daarvan is een vrij unieke 7:5 die specifiek gemaakt is, zo meldt de woordvoerder van OnePlus ons, om goed te kunnen lezen op een groter scherm. De resolutie van dat LCD-scherm is ondertussen 2.800 x 2.000 pixels, met een refresh rate tot 144Hz, die de meeste apps echter niet halen. In de praktijk komt dat wel neer op een mooi scherm, met best heldere kleuren.

Hoewel het hier dus niet om OLED-kwaliteit gaat, vonden we het scherm zeker goed genoeg om bijvoorbeeld films te kijken of te gamen. Daarbij valt op dat de ‘bezels’, de randjes, heel erg dun zijn gehouden. Dat moet ervoor zorgen dat je extra veel scherm hebt zonder het toestel nog groter te maken, maar het betekent ook dat je wat voorzichtig moet zijn met je vingers, om bijvoorbeeld niet per ongeluk een filmpje weg te vegen wanneer je je grip op de tablet aanpast.

Nog voor die films is er een systeem van vier speakers voorzien die Dolby Atmos ondersteunen. Dat omgevingsgeluid past zich ook aan wanneer je het scherm bijvoorbeeld van landschapsmodus naar portretmodus omdraait.

Qua design ziet de tablet er alvast niet goedkoop uit. Het toestel is vrij groot en kreeg een aluminium behuizing mee in een mooi metaalgroen. De afgeronde hoeken maken het wel aangenaam om vast te houden, maar het blijft hier wel gaan om een redelijke joekel van een tablet, iets wat je ook merkt aan het gewicht van 549g.

Maand standby

Onder de motorkap vinden we de Mediatek Dimensity 9000 met 8 cores. MediaTek chips zien we wel vaker bij Android-telefoons, bijvoorbeeld bij Samsung als alternatief voor de bekendere Qualcomm Snapdragons. Een en ander betekent dat het toestel de meeste media en videogames zonder veel problemen aankan, en ook twee apps naast elkaar kan draaien. Daarnaast vinden we 8gb ram, 128gb interne storage, die je momenteel niet kan uitbreiden met bijvoorbeeld een microSD-kaart.

De meeste degelijke toestellen hebben ondertussen een goed batterijleven en dat is bij de OnePlus Pad niet anders. Het toestel is uitgerust met een 9.510 mAh-batterij. Dat moet goed zijn voor zo’n 12,5u aan video’s, of een hele maand in standby, zonder bijladen. Bij de meer intensieve games zal je dan weer wel sneller moeten laden. Dat opladen gebeurt ondertussen met SuperVOOC,(u misschien gekend van Oppo) en een lege batterij is via die snelle methode op een tachtig minuten weer vol.

Geen vingers voor de camera

De OnePlus heeft twee camera’s: eentje vavvoor en eentje vanachter. Allebei staan ze mooi in het midden van de ‘lange’ kant, een maatregel die ervoor moet zorgen dat je foto’s kan nemen zonder dat je vinger voor de lens komt te zitten.

De 8 megapixelcamera in het scherm zit netjes in de bezel bovenaan verwerkt, wat een redelijk natuurlijke plek is voor bijvoorbeeld videogesprekken. Aan de achterkant, in een lichte uitstulping, vind je de 13 megapixelcamera met een enkele lens en LED flash. Die is niet gigantisch uitzonderlijk, maar we hebben zelf nooit begrepen waarom je met je tablet zoveel foto’s zou nemen, dus voor zijn doel werkt die goed.

Rudimentaire software

De Pad werkt op Android 13.1, met de Oxygen OS skin van Oppo er overheen. Die is, misschien begrijpelijk voor een eerste tablet, vrij rudimentair. De Pad kan verschillende apps tegelijk openen, al vonden we dat op het eerste zicht niet super intuïtief om aan de praat te krijgen. Niet alle Android-apps zijn op dat verschuiven en splitsen voorzien, en over het algemeen kan het besturingssysteem wel wat werk gebruiken.

Daarnaast missen we ook een aantal functies die ondertussen redelijk standaard zijn in dit type toestellen, zoals een vingerafdruksensor om je toestel te ontsluiten. Wel zijn er de wachtwoorden en een gezichtsherkenningsfunctie, die wel nood lijkt te hebben aan een goed verlichte ruimte.

Qua software loopt de Pad voorlopig dus nog wat achter op bijvoorbeeld concurrenten als de Galaxy Tab van Samsung (voor Android-tablets) of de klassieke iPad. Beide hebben dan ook wel enkele jaren voorsprong in het testen van gebruiksvriendelijkheid. Wie deze tablet wil gebruiken om een laptop te vervangen, blijft misschien wat op zijn honger zitten. De tablet lijkt ons vooral goed als mediatoestel, bijvoorbeeld voor gamen, lezen of films kijken. Ook voor een tekentoestel missen we nog wat ondersteuning. Een van de accessoires voor de Pad is de Stylo, die bijzonder handig in gebruik is, maar nog niet tot zijn volle recht komt. De Stylo lijkt bijvoorbeeld voorlopig alleen uitgebreide ondersteuning te krijgen in de eigen notitie-app, al wordt dat in de toekomst misschien nog uitgebreid.

Prijs

De OnePlus Pad komt op een markt waar al stevige concurrentie is. Dit toestel is wel goedkoper dan zijn belangrijkste concurrenten als Samsung en Apple in het hogere segment. De Pad ligt in de winkel voor een richtprijs van 499 euro voor de tablet, al tel je voor de OnePlus Stylo nog eens 99 euro neer, en 149 euro voor het bijpassende magnetische toetsenbord.

Voor die degelijke prijs krijg je een goed toestel met stevige specificaties, een mooi scherm en een uitstekende batterij. Dat toestel mist echter wat gebruikerservaring op softwaregebied. We zien hem zelf vooral als mediatoestel, omdat hij voor meer productieve taken de meer geoptimaliseerde apps mist.

Rightprijs: 499 euro

Sterren: 3