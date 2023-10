Pixel Watch 2 van Google biedt ‘nauwkeurigste hartslagmeting’ van Fitbit

De overname van Fitbit door Google begint zijn vruchten af te werpen. Zo biedt de nieuwe Pixel Watch 2 die deze week werd gelanceerd volgens de techreus de nauwkeurigste hartslagmeting uit de Fitbit-stal tot nu toe. Het klokje is vanaf 12 oktober te koop vanaf 399 euro.

Aan de basis daarvan ligt een nieuwe meervoudige hartslagsensor die ontworpen is voor een betere signaalkwaliteit. De sensor kiest zelf de enkelvoudige of meervoudige modus, afhankelijk van de intensiteit van je activiteit. Zo meten ledlampjes en fotodioden de hartslag tijdens trainingen vanuit meerdere hoeken en posities. Verder heeft Google het AI-hartslagalgoritme van de eerste Pixel Watch-generatie verbeterd, wat de precisie nog verder zou verhogen.

Veiligheidscheck

De Watch 2 herkent nu ook beter signalen van stress, dankzij een combinatie van sensoren en meetgegevens, zoals daar zijn: cEDA (continue elektrodermale activiteit, microscopisch kleine zweetdruppeltjes), hartslagvariabiliteit en ook de huidtemperatuur.

De Pixel Watch 2 geeft verder automatische start- en stopherinneringen voor zeven veelvoorkomende trainingen, zoals hardlopen en buiten fietsen.

Ook kreeg het klokje twee nieuwe veiligheidsfuncties, bovenop Valdetectie en SOS. Zo kan je met Veiligheidscheck voortaan een timer instellen, voor situaties waarbij je vrienden en familie moeten weten waar je precies bent. Als de timer is afgelopen en je bevestigt niét dat alles ok is, dan wordt je locatie in realtime gedeeld met je vooraf gekozen contacten voor noodgevallen. Eveneens nieuw is dat je Medische info kan aanzetten, om persoonlijke medische gegevens als je bloedtype, allergieën of aandoeningen te delen met de hulpdiensten.

Vier kleurstellingen

Andere noemenswaardige features zijn de batterijduur van 24 uur (volledig opladen duurt 80 minuten), de lichtere behuizing van gerecycleerd aluminium en, dankzij Wear OS 4.0, directe toegang tot apps als Gmail en Agenda. Het uurwerk heeft een display van 41 mm, wordt aangedreven door een Qualcomm 5100 Cortex M33-coprocessor en is – vanaf 399 euro – verkrijgbaar in vier kleurstellingen.