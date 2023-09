Review: Shokz OpenFit oortjes – Open je wereld

Een stel ‘open’ oortjes waarmee je tijdens het sporten zowel de omgeving als de muziek hoort, dat is het idee achter de OpenFit-dopjes van Shokz. Maar hoe goed klinkt dat? Wij onderwierpen het gadget aan de nodige luistertests.

Shokz (voorheen AfterShokz) is vooral gekend om zijn draadloze oortjes die werken met ‘bone conduction’ oftewel botgeleiding. Die technologie stuurt geluid middels trillingen via je kaakbeen door en dat betekent onder meer dat je oren niet langer worden afgesloten van de omgeving. De oplossing is vooral populair bij sporters die naast hun fitness-afspeellijst ook het geluid van pakweg een aanstormende fietser of auto niet willen missen.

Met deze OpenFit-oortjes breidt Shokz zijn gamma echter stevig uit. Het gaat om de eerste ‘gewone’ draadloze oordopjes van het merk, al geeft de fabrikant aan dat daarvoor wel een nieuwe techniek wordt gebruikt. ‘Luchtgeleiding’ in plaats van botgeleiding, aldus Shokz. In de praktijk liggen de oordopjes net boven je oor, in plaats van in je gehoorkanaal. Via DirectPitch-technologie sturen de oortjes de audio vervolgens recht je oren in. Het idee is dat je zo minder ‘geluidslekken’ krijgt. Je omgeving luistert niet mee, en zelf geniet je van een helderder klank.

Gekruld

Maar hoe voelt dat? Het sportieve kantje van het merk ontwaar je al meteen aan de vorm van de oortjes, die een zacht siliconen haakje krijgen dat achter je oorschelp klemt. We vonden dat op het eerste aanvoelen wat gek, en vragen ons af hoe goed dat lukt in combinatie met een bril. Maar de oortjes zaten al bij al redelijk comfortabel en bleven ook ontegensprekelijk beter zitten dan de meeste traditionele ‘in ear’ dopjes. Je zal echt moeite moeten doen om ze te laten uitvallen. Ze zijn bovendien IP54-gecertificeerd, en kunnen dus tegen stof en een (lichte) regenbui.

© Shokz

De oortjes zijn met hun 8,2 gram per stuk ook erg licht. Ze gaan zo’n zeven uur mee, voor je ze even moet bijladen via de meegeleverde case. Die doet daar nog eens zo’n 21 uur bij, voor het geheel aan de elektriciteit moet. De case is zelf overigens ook bijzonder licht en, zeker gezien de relatieve grootte van de oortjes-met-haak, best compact. De dopjes worden er Tetris-gewijs in gestapeld, waardoor de case nog makkelijk in een borstzakje past.

Het geluid

Zoals gezegd bevinden de OpenFit-oortjes zich niet recht in je oor, maar er net bovenop. Het idee hier is dat zelfs halfopen oortjes zoals de derde generatie AirPods of de Nothing Ear (Stick) nog altijd een deel van je gehoorkanaal afsluiten. Dat is bij deze exemplaren dus niet het geval, maar het betekent ook dat het geluid harder zijn best moet doen om tot in je oren te geraken.

Naast DirectPitch gebruikt Shokz daar ook een technologie voor die ‘OpenBass’ heet, en die voor een dieper geluid en betere bassen moet zorgen. Met die lage tonen is het alvast goed gesteld, zo merkten we bij onze test. Zeker in een wat stillere ruimte kan je genieten van helder geluid, inclusief degelijke bassen en hogere tonen.

Verwacht je echter niet aan een meesterlijke sound. Het systeem is duidelijk nieuw en vereist nog wat verfijning. Het open design betekent dat je meer alert bent op wat er om je heen gebeurt, maar we merkten wel dat we de neiging hadden om het volume hoger te zetten, naarmate er meer omgevingsgeluid aan te pas kwam. Bij een oplossing als deze moet je muziek (en dat is ook de bedoeling) de concurrentie aangaan met al het andere, van vogels over verkeer tot je eigen tikkende vingers op een toetsenbord. Geluidslekken zijn daarbij overigens beperkt, maar ze komen wel nog altijd voor. Denk dus niet dat je volledige privacy hebt met deze dopjes. Zeker in een stiller kantoor zouden de collega’s eventueel toch kunnen meeluisteren.

Bediening

De Shokz OpenFit bedienen doe je eigenlijk het best via je smartphone. De dopjes zijn voorzien van een ‘multifunctionele knop’, maar in de praktijk kon ik daar voornamelijk de muziek mee pauzeren. Het idee is dat je één keer tikt voor pauze, en vasthoudt om een nummer achteruit of vooruit te skippen (afhankelijk van het linker- of rechteroor). Dat is, zoals vaak met dit soort bediening, een kwestie van gewenning, want tijdens onze test registreerde het toestel meestal alleen die eerste tik. We kennen echter maar weinig oortjes waarbij die mini-bediening wél feilloos verloopt.

Een van die voor ons ondoorgrondelijke tik-commando’s laat je overigens ook telefoontjes opnemen. Het is hier dat je de enige vorm van geluidsonderdrukking aantreft in de OpenFit-oortjes. Een specifieke AI zal tijdens het bellen het omgevingsgeluid dempen, zodat je stem duidelijker overkomt. Die AI werkt alvast schappelijk.

Het volume kan je dan weer niet via de oortjes aanpassen, daarvoor zal je er altijd je smartphone bij moeten halen. Voor de echte liefhebbers is er nog de Shokz-app. Die laat je onder meer een equalizer instellen en je eigen geluidsprofiel aanpassen, maar is niet verplicht. Dat appreciëren we.

Conclusie

Door hun vorm zijn de oortjes goed geschikt voor zowel sport- als dagelijks gebruik, maar in de praktijk zijn ze toch vooral interessant voor actievelingen. Om het pendelgeluid van een volle trein te blokkeren en je zo te concentreren, ben je beter af met een goede hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Deze Shokz-oortjes lijken dan weer wel ideaal voor fietsers, of wandelaars en joggers die veilig op de baan willen gaan, terwijl hun fitness playlist op de achtergrond speelt.

De Shokz OpenFit-oortjes klinken goed en zitten comfortabel, met een ontwerp waar duidelijk goed is over nagedacht. Er zijn meer toestellen op de markt met dit type design, maar ze zijn wel de betere keuze in een vrij kleine niche. Je vindt ze in de winkel voor een adviesprijs van zo’n 199 euro. Ze komen in zwart en beige.