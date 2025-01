Samsung toont Apple Vision Pro concurrent Project Moohan

Verschillende journalisten hebben van Samsung een preview gekregen van Project Moohan, een XR-headset die qua ontwerp en functie lijkt te concurreren met de Apple Vision Pro.

In december kondigde Google al de komst van Android XR aan, een besturingssysteem voor extended reality headsets. Op dat moment maakte het ook een samenwerking met Samsung bekend rond een eigen XR-headset. Die werd nu voor het eerst getest door een handvol mensen buiten Samsung.

De headset, die de codenaam Project Moohan meekrijgt, doet qua design zeer sterk denken aan de Apple Vision Pro: een vrij groot uitgevallen skibril die je oogbewegingen en handen volgt. Je kan daarbij zowel een VR-omgeving zien als een augmented reality (AR) die voorwerpen of omgevingen in de echte wereld herkent.

Net zoals bij de Vision Pro kan je in het gezichtsveld van de headset verschillende apps tonen of een YouTube- of Netflix-scherm openen. Youtuber Marques Brownlee toonde onder meer hoe hij in een boek een foto van een woestijn bekeek en met behulp van Gemini (de AI van Google) kon vragen om in Google Maps naar die locatie te gaan.

Net zoals bij de Vision Pro heeft Project Moohan geen controllers om je handbewegingen te detecteren. Ook is er een externe verwisselbare batterij die in je broekzak past. Hoeveel de headset zal kosten is nog niet bekend, wel zou Samsung het toestel dit jaar nog op de markt willen brengen.