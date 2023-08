Sony neemt hoofdtelefoonmaker Audeze over

Audeze maakt high-end gaming hoofdtelefoons en headsets. Een en ander kan gevolgen hebben voor de toestellen die Sony zelf voor zijn PlayStation 5 uitbrengt.

Audeze is een wat kleinere hardwarespeler, die gespecialiseerd is in meer high end headsets en oortjes voor gamefanaten. Met de overname wil Sony die expertise naar het PlayStation-ecosysteem brengen en zo onder meer de audio-ervaring van zijn PlayStation games verbeteren, zo schrijft het techconcern in een persbericht.

Het bedrijf zegt er wel meteen bij dat Audeze in de toekomst producten zal blijven maken voor verschillende platformen, waaronder dus ook pc’s en Xbox consoles. Audeze zal ook een zelfstandig bedrijf blijven. Het heeft een hoofdkwartier in de Amerikaanse staat Californië, en blijft van daar uit opereren.