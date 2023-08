Tabletverkoop maakt een flinke tuimeling

In het tweede kwartaal van dit jaar daalde de verkoop van tablets met bijna dertig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022, zegt marktstudiebedrijf International Data Corporation (IDC).

Na een korte boost tijdens de coronajaren liet de wereldwijde verkoop van tablets in 2022 een daling van 3,3 procent zien, zei IDC eerder dit jaar. En nu zet dat zich stilaan door in een tuimeling: tijdens het lentekwartaal van dit jaar werd er een daling van 29,9 procent opgetekend, naar 28,3 miljoen verkochte tablets wereldwijd.

Economische boosdoeners

Boosdoeners zijn veelal economisch van aard: een laag consumentenvertrouwen en een verminderde koopkracht onder eindgebruikers. Groeiende overstocks bij verkopers, die oudere modellen afgeprijsd in de markt zetten, helpen ook niet. Verder blijft het een trend dat tabletgebruikers het veel langer doen met dezelfde tablet dan met hun smartphone of laptop.

Grote spelers winnen terrein

De marktleider bij tablets blijft Apple: met 10,5 miljoen verkochte tablets over de lentemaanden heen heeft de iPad-maker een marktaandeel van 37 procent. Maar met een daling van 16,8 procent deelt die marktleider in de klappen. Apples marktaandeel steeg nog, van 31 procent in het tweede kwartaal van 2022, en ook het marktaandeel van tweede speler Samsung steeg met enkele procenten naar een vijfde van de markt. Ook Samsung, het belangrijkste merk voor Android-tablets, zag zijn verkoop met 18,3 procent dalen naar 5,8 miljoen stuks.

Het zijn vooral de kleinere spelers, zoals Lenovo en Huawei, die de zwaarste klappen moesten incasseren op deze markt: ook zij zagen een flinke daling én ze moesten marktaandeel afstaan aan de grote jongens.

Xiaomi is de uitzondering

Een eenzame uitzondering is het Chinese Xiaomi, dat een opmerkelijke verkoopsstijging van 41 procent zag voor zijn spotgoedkope Xiaomi Pad- en Redmi Pad-tablets. Xiaomi heeft wel een marktaandeel van maar 3,6 procent, met één miljoen wereldwijd verkochte toestellen voor het afgelopen kwartaal.

De verkoop van Chromebooks zag eveneens een daling, maar die bleef – met 1,8 procent, naar een totaal van 5,8 miljoen toestellen – binnen de perken.