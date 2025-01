Technologiebeurs CES gaat van start: AI staat nog steeds centraal

In het Amerikaanse Las Vegas gaat dinsdag de Consumer Electronics Show (CES) van start, de grootste beurs voor nieuwe technologie ter wereld. Artificiële intelligentie (AI) staat ook dit jaar centraal.

Tijdens CES stellen de grootste technologiebedrijven hun nieuwe producten voor, maar ook honderden kleinere spelers proberen zich er in de kijker te werken bij klanten en investeerders. Onder hen ook een aantal Belgische bedrijven.

Net zoals in de voorbije jaren zijn er meer Waalse bedrijven vertegenwoordigd dan Vlaamse en Brusselse. Het Waalse exportagentschap investeert traditioneel in een groepsstand. Naast het onderzoekscentrum Imec wordt Vlaanderen vertegenwoordigd door Ivex (software voor zelfrijdende auto’s) en Segments.ai (datatool met AI) uit Leuven, het Antwerpse Moonbird (ademhalingstool) en het Mechelse Spectricity (miniatuurbeeldsensor).

AI

Net zoals tijdens de voorbije twee edities komen veel fabrikanten weer met beloftes rond artificiële intelligentie. Die technologie moet zowat alle toestellen uit het dagelijks leven beter maken. Zo wordt onder meer een robotstofzuiger voorgesteld met een mechanische arm om kleine spullen, zoals sokken of zakdoeken, op te rapen.

Ook verschillende autobouwers zijn weer van de partij. De Chinese constructeur Xpeng wil zijn vliegende auto, de Land Aircraft Carrier, tonen. Het bedrijf hoopt de auto, die eruit ziet als een grote drone, vanaf volgend jaar te commercialiseren.

De beurs vindt plaats van dinsdag tot en met vrijdag, maar maandagavond al zal de topman van chipsmaker Nvidia, Jensen Huang , een toespraak houden. Zijn bedrijf is dankzij de opkomst van artificiële intelligentie fors meer waard geworden de laatste jaren. Ook concurrenten Intel, Qualcomm en AMD zijn aanwezig in Las Vegas. De organisatoren hopen opnieuw meer dan 135.000 mensen over de vloer te krijgen. Grote sterren, waaronder Lenny Kravitz, Will.I.Am en Meghan Trainor moeten daarbij helpen.