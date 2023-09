Vernieuwde Apple Watch komt met tijdbesparende dubbeltik-functie

Je kan er de klok op gelijkzetten: samen met een stel nieuwe iPhones onthult Apple elke septembermaand ook weer een volgende reeks smartwatches. De Watch Series 9 is vooral onderhuids verbeterd, met een krachtige S9 SiP-chip (System in Package) en een helderder display, maar we onthouden toch vooral het nieuwe snufje ‘Tik dubbel’. Voor de avonturier is er een upgrade van de Watch Ultra.

Ook bij de Series 9 raakt Apple amper aan het design van zijn populaire smartwatch, al zijn er uiteraard wel weer wat nieuwe kleurstellingen (de kast is er nu zelfs in roze) en polsbandjes. Hart van het gadget is de S9 SiP, een chip die door zijn extra rekenkracht allerlei nieuwe mogelijkheden biedt. Zo kan je de stemassistent Siri voortaan deels ‘on-device’ gebruiken, oftewel zonder tussenkomst van een cloud. Voor verzoeken waarvoor geen informatie van internet nodig is, zoals het starten van een work-out of het instellen van een timer, hoef je niet langer verbonden te zijn met wifi of een mobiel netwerk.

Daarnaast kan je Siri nu ook gebruiken om gegevens uit de Gezondheid-app te raadplegen. Vraag bijvoorbeeld hoeveel uur je afgelopen nacht hebt geslapen, hoe actief je al bent geweest, of gebruik Siri-verzoeken om gezondheidsgegevens zoals je gewicht of medicijngebruik bij te houden.

Even de handen vol?

Blikvanger op de Watch Series 9 is het nieuwe Tik dubbel-gebaar. Daarmee kan je het uurwerk met één hand bedienen, zonder dat je het display hoeft aan te raken. Door simpelweg je duim en wijsvinger twee keer tegen elkaar te tikken, kan je makkelijk allerlei veelvoorkomende handelingen uitvoeren. Eigenlijk gebruik je dit gebaar om de hoofdknop van een app te bedienen. Zo kan je met een dubbeltik, afhankelijk van de actieve toepassing, bijvoorbeeld een timer stoppen, muziek afspelen of pauzeren, of de wekker nog eens laten snoozen. Op dezelfde manier neem je inkomende telefoongesprekken aan of bedien je op afstand de camera van een iPhone, voor een groepsfoto.

Tik dubbel komt van pas op elk moment dat je andere hand bezig is met andere dingen – of je nu de hond uitlaat, met één hand aan een klimmuur bengelt of aan het fietsen bent.

De onderliggende technologie is volgens Apple vrij complex. Zo integreerde het fruitmerk een snellere Neural Engine in de Watch Series 9 voor een vlottere verwerking van gegevens van de versnellingsmeter, gyroscoop en optische hartsensor. Een nieuw machinelearning-algoritme detecteert bij een dubbeltik bovendien de kenmerkende kleine polsbewegingen en veranderingen in je bloedsomloop. Het snufje is niet onmiddellijk beschikbaar, maar wordt ‘komende maand’ toegevoegd als onderdeel van een gratis software-update.

Een aantal van de mogelijke combinaties van kast en polsbandje.

Zichtbaar in de zon

Een welkome verbetering is dat de helderheid van het display voortaan verhoogd kan worden tot 2.000 nits, het dubbele van de Series 8. Hierdoor zal het schermpje vooral in fel zonlicht beter leesbaar zijn. Omgekeerd kan je de helderheid ook extreem verlagen tot 1 nit, wat bijvoorbeeld handig is in een bioscoopzaal, waar je andere bezoekers niet wil storen.

Tot slot kreeg de Watch Series 9 een modernere Ultra Wideband-chip, waarmee je makkelijker je iPhone (15) kan terugvinden. Dankzij UWB weet je in welke richting en hoe ver je moet zoeken, zelfs als je telefoon in een andere kamer ligt. Apple gebruikt de chip ook nog voor een ander doeleinde: wanneer je een HomePod nadert waarop muziek wordt afgespeeld, verschijnen op het uurwerk automatisch de bedieningsknoppen voor de speaker. Als er niets wordt afgespeeld, verschijnen er mediasuggesties op het display.

De Apple Watch 9 is verkrijgbaar vanaf 449 euro en ligt vanaf 22 september in de winkel. Het toestel wordt aangedreven door watchOS 10 dat op maandag 18 september uitkomt voor Series 4 en hoger. Ook de goedkopere Watch SE blijft verkrijgbaar en kost als vanouds 279 euro.

Ultra 2

Apple onthulde dinsdag ook de tweede versie van de Watch Ultra, een extra robuuste uitvoering van het klokje voor avonturiers en beoefenaars van extreme sporten. De Ultra 2 biedt in grote lijnen dezelfde nieuwigheden als de Watch Series 9, maar gaat op sommige punten nog wat verder. Zo haalt het scherm een maximale helderheid van liefst 3.000 nits.

Het toestel is volgens Apple ontworpen voor extreme omstandigheden en getest voor gebruik op de grootste hoogteverschillen, van 500 meter onder zeeniveau voor tochten door diepe dalen tot 9.000 meter erboven voor het beklimmen van de hoogste bergen. Duikers kunnen het uurwerk gebruiken tot dieptes van 40 meter onder water.

De richtprijs van de Watch Ultra 2 bedraagt 899 euro, en dat is een prijsverlaging van honderd euro in vergelijking met het vorige model.