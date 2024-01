Vision Pro van Apple komt volgende maand uit, ook Sony kondigt headset aan

Apple brengt zijn langverwachte Vision Pro-headset, een zogeheten mixedrealitybril, op 2 februari uit. Eerst zijn de Verenigde Staten aan de beurt, later volgen andere markten. Ook Sony kondigde deze week een eigen ‘head-mounted display’ aan, met controllers die ‘interactie met 3D-objecten’ mogelijk moeten maken.

De voorverkoop van Apples Vision Pro gaat via de website van het bedrijf op 19 januari van start. Aan de hightech bril hangt een stevig prijskaartje vanaf 3.499 dollar (zowat 3.200 euro) voor het model met 256 GB geheugen. Gebruikers die lenzen op sterkte nodig hebben, kunnen daarvoor terecht bij Zeiss, waarmee Apple een samenwerking aanging. Het bedrijf levert zogeheten Optical Inserts die, afhankelijk van het voorschrift, 99 dan wel 149 dollar kosten.

AR en VR

De Vision Pro kan computerbeelden over de realiteit heen leggen (augmented reality of AR) door middel van camera’s die de wereld om je heen tonen, maar kan ook voor virtual reality (VR) gebruikt worden. Apple omschrijft het toestel als een ‘revolutionaire ruimtelijke computer die de manier verandert waarop mensen werken, samenwerken, contacten leggen, herinneringen ophalen en genieten van entertainment’.



Een opvallend kenmerk van de bril is dat aan de buitenkant de ogen van de drager zichtbaar zijn. Zo kunnen andere mensen zien of je hen kan zien, of druk bezig bent met een app of film. In dat geval komt er een waas over het glas te liggen. Met dezelfde camera’s die de ogen in de gaten houden, wordt de gebruiker geïdentificeerd aan de hand van irisherkenning.

De Vision Pro is, na de Apple Watch uit 2014, de eerste echte nieuwigheid in jaren voor de technologiegigant. Wanneer het gadget in Europa op de markt komt, is nog niet bekend.

Head-Mounted Display. © Sony

Intuïtieve interactie

Ook Sony zal in 2024 een nieuwe headset lanceren. Het ‘head-mounted display’, zoals de Japanse fabrikant het gadget noemt, lijkt wel wat op de PSVR2-headset voor de PlayStation 5, maar mikt vooral op de meer serieuze toepassingen, waaronder de creatie van 3D-content.

Sony’s headset wordt aangedreven door het Snapdragon XR2 Gen2-platform van Qualcomm, en beschikt over twee 4K OLED-microdisplays met een video-doorkijkfunctie. De bijgeleverde controllers zijn volgens de fabrikant geoptimaliseerd voor intuïtieve interactie met 3D-objecten en nauwkeurig richten.

Sony is van plan om rond de headset samen te werken met ontwikkelaars van 3D-productiesoftware, onder andere op het gebied van industrieel ontwerp en entertainment. Zo komt er een partnerschap met Siemens om een nieuwe oplossing te introduceren voor immersive design en collaborative product engineering met behulp Siemens’ Xcelerator open digital business platform. Over de prijs van het head-mounted display heeft Sony nog niets bekendgemaakt.