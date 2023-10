Xbox niet meer compatibel met alle controllers van derden

Het lijkt erop dat Microsoft zijn regels rond accessoires voor de Xbox console heeft aangepast. Gebruikers melden dat controllers en andere accessoires die geen officiële licentie hebben, nu worden geblokkeerd.

Tot nu toe was het vrij makkelijk om eender welk USB-accessoire aan een Xbox-console te hangen, maar met een nieuwe update van het Xbox-systeem lijkt dat verleden tijd. Gebruikers die een accessoire zonder licentie proberen te gebruiken, krijgen de melding dat die controller, dat toetsenbord of, welja, het apparaatje om vals te spelen, over twee weken geblokkeerd zal worden.

Derden

Het gaat voor alle duidelijkheid om ‘peripherals’ die niet door Microsoft zelf of door een partner van Microsoft gemaakt worden. Hardware zoals muizen, toetsenborden en veelkleurige controllers van partnerbedrijven met een licentie (denk aan Razer of Logitech), zouden nog wel moeten werken.

Microsoft vertelt aan Amerikaanse pers niet of het om een nieuwe regel gaat, maar daar lijkt het wel op. De aanpassingen lijken vooral impact te hebben op spelers die bijvoorbeeld converteerders gebruiken om hun PlayStation-controller in te zetten op Xbox, of liefhebbers van racespellen die hun vaak dure ‘stuurwiel en pedalen’-systeem op verschillende consoles willen gebruiken. Ook de goedkopere controllers van derden zonder licentie zijn binnenkort dus mogelijk onbruikbaar.