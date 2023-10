Gamestate opent grootste Europese vestiging in hartje Antwerpen

Antwerpen is vanaf vrijdag een hotspot rijker. Dan opent aan De Keyserlei de tweede Gamestate-vestiging in België en meteen de grootste van Europa. Binnenkort krijgt ook Gent een Gamestate, een arcadehal waar liefhebbers zich tegoed kunnen doen aan videospellen, life-size games of een potje bowlen.

In Antwerpen vond Gamestate onderdak onder het voormalige UGC-bioscoopcomplex, dicht bij het centraal station. Bezoekers worden er ondergedompeld in een spelletjesparadijs met een totale oppervlakte van 2.500 vierkante meter. Sinds de start van het concept in 2013 zijn er inmiddels dertien Gamestate-arcadehallen verspreid over vijf Europese landen.

Keuze snel gemaakt

De komst van Gamestate naar Antwerpen, waar plaats is voor zeshonderd bezoekers, lag volgens de CEO Roel Veltmeijer (40) voor de hand. ‘Onze eerste Belgische locatie in Brussel is een enorm succes. Zo groot zelfs dat het daar wat te klein wordt om gamers uit heel het land te verwelkomen. Daarom was de keuze om een tweede vestiging te openen in Antwerpen snel gemaakt.’

Het concept van Gamestate maakt komaf met de gekende, maar – volgens Veltmeijer – ook wat oubollige lunaparken: ‘Toen ik voor de eerste keer het succes en populariteit zag van de grote arcades in New York, besloten wij om dit concept naar Europa te brengen’. Gamestate paste zich aan de Europese markt aan met een modernere en luxueuze uitstraling, en vestigingen op toplocaties. ‘In Antwerpen gaan we nog een stapje verder met zestig life-size spelletjes, een Hyper-bowling, en pooltafels en een dartroom op de benedenverdieping’, klinkt het.

Gamestate Antwerpen is gelegen aan De Keyserlei 13-15 en is elke dag geopend vanaf 12 uur tot minstens middernacht. Personen onder de achttien jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene.