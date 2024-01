13-jarige jongen speelt als allereerste Tetris uit

Tetris, wie kent het niet? In 1989 werd het spelletje – waarbij je vallende blokken moet draaien en positioneren om volle horizontale lijnen te creëren, zodat ze verdwijnen – gelanceerd voor het Nintendo Entertainment System. En op zo’n NES heeft gamer Blue Scuti, 34 jaar later, het einde van Tetris bereikt.

Wanneer een blokje de bovenkant van het schermpje raakt, is het ‘game over’ in Tetris. In de latere levels wordt het steeds lastiger om de rijen weg te werken, omdat de valsnelheid almaar toeneemt. Dankzij nieuwe controllertechnieken zoals hypertapping (je vingers sneller bewegen door ze te laten vibreren) wisten gamers de afgelopen jaren toch steeds verder te komen tijdens een potje Tetris.

Crash

Verder dan de makers van de game misschien hadden gedacht. Vanaf level 138 treden er namelijk meer fouten op in het spel. De blokken krijgen dan bijvoorbeeld een steeds gekker kleurenpalet, waardoor ze uiteindelijk niet goed meer zijn te zien. Toch heeft Blue Scuti – die eigenlijk Willis Gibson heet – deze hindernissen weten te nemen.

Bij level 157 crashte zijn Tetris-spel. En lang verhaal kort: deze crash wordt als het echte einde van de game gezien. Blue Scuti deed er zo’n 40 minuten over om het spel te verslaan, en moest hiervoor in totaal 1.511 horizontale lijnen creëren.

Level 0

De crash hoeft overigens niet altijd op te treden bij level 157. Een heel voorzichtige speler of AI-systeem, zo beredeneert YouTuber aGameScout op zijn kanaal, kan level 255 behalen. Vanaf daar reset de game – terug naar level 0. De meest fanatieke gamers zullen niet stoppen tot ze dit moment hebben bereikt.

In samenwerking met Kijk Magazine.